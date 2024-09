50. Bandjubiläum: Iron Maiden kündigt riesige Tournee an

Iron Maiden geht auf große Jubiläumstour! Die britischen Heavy-Metal-Ikonen haben heute ihre "Run For Your Lives"-Tour angekündigt, um ihr 50-jähriges Bestehen zu feiern. Startschuss ist im Mai nächsten Jahres in Europa. Während der Tour wird es auch ihr bislang größtes Open-Air-Konzert in Großbritannien geben – im Juni in London. Auch in Deutschland machen sie im Juli für fünf Shows halt. Sänger Bruce Dickinson (66) versprach den Fans laut The Sun: "Nächstes Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten. Dies ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und einen Jubel in deine Kehle zaubern wird."

Die Tour wird die Klassiker aus den Achtzigern und frühen Neunzigern umfassen und dabei Songs von ihrem Debütalbum bis hin zu "Fear Of The Dark" aus dem Jahr 1992 spielen. Die Produktion der Shows sei die spektakulärste ihrer Karriere und seit Jahren in Planung, wie Quellen berichtet haben. Genaue Termine für die UK- und Europa-Shows werden heute bekannt gegeben – die Welttournee wird dann im Jahr 2026 fortgesetzt. Diese Daten sollen später verkündet werden.

Iron Maiden ist einer der langlebigsten und bekanntesten Acts der Heavy-Metal-Welt. Bruce Dickinson, der das Mikrofon seit den frühen 80er-Jahren schwingt, ist nicht nur ein charismatischer Frontmann, sondern auch ein ausgebildeter Pilot und Fechtmeister. Die Band hatte über die Jahre mehrere Line-up-Änderungen, doch der Kern, bestehend aus Steve Harris, Dave Murray und Bruce, bleibt unverändert. Fans auf der ganzen Welt schätzen nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre energiegeladenen Liveshows, die stets mit aufwendigen Bühnenbildern und Pyrotechnik begeistern. Die "Run For Your Lives"-Tour verspricht, ein weiteres Kapitel in der legendären Geschichte von Iron Maiden zu schreiben.

Die Bandmitglieder von Iron Maiden

Adrian Smith und Steve Harris von Iron Maiden

