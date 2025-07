"Squid Game"-Staffel drei stellt neuen Netflix-Rekord auf

Die dritte Staffel von Squid Game hat auf Netflix einen fulminanten Start hingelegt. Seit der Veröffentlichung der neuen Folgen Ende Juni führt die Staffel laut Filmstarts die Top-10-Charts in 93 Ländern an – das entspricht tatsächlich jedem Markt, in dem Netflix eine solche Auswertung bietet. Mit beeindruckenden 60,1 Millionen Aufrufen in nur drei Tagen hat die Serie einen neuen Rekord in der Streaming-Geschichte aufgestellt. Diese Abrufzahl entspricht einer Sehzeit von 368,4 Millionen Stunden und stellt die bisher höchste Drei-Tages-Marke in den internen Netflix-Rankings dar.

Besonders bemerkenswert ist, dass die aktuelle Staffel mit etwas über sechs Stunden Laufzeit die kürzeste der gesamten Serie ist und dennoch die bisherigen Rekorde der Vorgänger bricht. Die zweite Staffel, die im Dezember 2024 veröffentlicht wurde, erreichte zwar in den ersten vier Tagen 68 Millionen Abrufe, konnte aber den neuen Rekord innerhalb von nur drei Tagen nicht toppen. Schon jetzt hat sich die dritte Staffel in die Top 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix katapultiert und beweist damit eindrücklich, dass das Interesse an der düsteren Handlung ungebrochen ist.

"Squid Game" bleibt damit ein globales Phänomen, das das Publikum mit seiner originellen Mischung aus Spannung und Gesellschaftskritik seit der ersten Staffel fesselt. Die neue Staffel setzt erneut auf eine Kombination bekannter koreanischer Kinderspiele wie Verstecken und Seilspringen, die zu tödlichen Herausforderungen umgestaltet wurden. Mit dem Finale erreicht die düstere Geschichte der makabren Spielshow einen Höhepunkt und lockt erneut Millionen Menschen vor die Bildschirme – ein Zeichen dafür, dass "Squid Game" als beispielloses Popkultur-Phänomen in die Netflix-Geschichte eingehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Jung-jae, "Squid Game"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images "Squid Game"-Spiel

Anzeige Anzeige

Getty Images Yim Si-wan, Jo Yu-ri, Kang Ae-shim and Yang Dong-geun im Juni 2025