Nach Raubüberfall: Für Davina und Shania geht es bergauf

Ein bewaffneter Raubüberfall auf die Villa von Carmen (60) und Robert Geiss (61) in Saint-Tropez hat die Familie stark erschüttert. Vier Männer drangen in das Anwesen ein, bedrohten die Eltern von Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (20) mit Waffen und griffen sie körperlich an. Für die beiden Schwestern war dies ein großer Schock, doch im Interview mit Promiflash zeigen sie sich zuversichtlich. "Also, ich würde sagen, uns geht es besser. Wir versuchen, stark zu bleiben", erklärt Davina am Rande des Lascana Summer Clubs in Berlin. Shania bestätigt, dass sich auch ihre Eltern so langsam von dem Schreck erholen können: "Natürlich gibt es immer Momente, wo es schlechter ist, das ist halt so. Aber ansonsten geht es uns allen schon viel besser."

Um sich von den traumatischen Ereignissen abzulenken, konzentrieren sich Davina und Shania derzeit auf ihre Arbeit. Die Schwestern drehen aktuell schon fleißig für die nächste Staffel ihrer TV-Show "Davina & Shania - We love Monaco", einen Ableger der Familienserie Die Geissens. Beide betonen, wie wichtig es sei, positiv zu bleiben und nach vorne zu schauen. Auch die richtige Ablenkung sei wichtig, wie zum Beispiel das Besuchen von Events. "Wir wollen einfach weiter das Leben genießen", betont Davina gegenüber Promiflash.

Nach dem Überfall wollen die Geissens ihr Leben augenscheinlich möglichst schnell wieder so weiterleben, wie sie es zuvor getan haben. Familienoberhaupt Robert zeigte sich erst kürzlich beim ausgiebigen Feiern auf Instagram. Dort hatte er auch eine klare Message an die vier Räuber parat. "Ihr versucht, euch zu bereichern durch Diebstahl oder Raub, leider werdet ihr immer arme Menschen sein. Der Reichtum fängt im Herzen und in der Liebe an, die ihr niemals erfahren habt!", schrieb er dort. Ermöglicht wird ihnen diese Lockerheit durch neue, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss im Juli 2024

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023