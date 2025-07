Fürst Albert und Charlène verbrachten Hochzeitstag getrennt

Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) von Monaco haben ihren 14. Hochzeitstag zwar mit einer offiziellen Botschaft auf Instagram gefeiert, tatsächlich aber getrennt verbracht. Während Albert kurz vor dem Jubiläum nach Japan reiste, blieb Charlène mit den gemeinsamen Zwillingen Jacques (10) und Gabriella (10) im Palast. Das Foto, das zu diesem Anlass veröffentlicht wurde, stammt von einem Event im Mai, als das Fürstenpaar die Formel-1-Gala besuchte. Die Aufnahme zeigt die beiden entspannt und vertraut, jedoch werfen die Umstände einmal mehr Fragen rund um die Gerüchte über eine mögliche Entfremdung des Paares auf.

Die Gerüchte um eine kühle Beziehung zwischen Albert und Charlène wurden in den letzten Jahren immer wieder befeuert. Auffällig ist, dass kein neues Foto extra zu diesem besonderen Tag aufgenommen wurde. Viele hatten vermutet, dass der Hochzeitstag zumindest in kleinem Rahmen gemeinsam begangen würde. Dennoch sorgte das gepostete Foto für positive Reaktionen, besonders im Hinblick auf Charlènes strahlenden Look, der von Kommentaren wie "atemberaubend schön" gelobt wurde. Die dreitägige Hochzeit im Jahr 2011 war damals ein absolutes Highlight der Monarchie, mit eleganten Outfits, die Charlènes Stilgefühl unterstrichen.

Die Ehe der beiden Royals sorgt seit Beginn für Schlagzeilen. Charlène, ehemalige Profischwimmerin aus Südafrika, und Albert, der regierende Fürst von Monaco, galten lange als das glamouröse Paar des Fürstentums. Doch über die Jahre gab es immer wieder Berichte über Spannungen. Charlène konzentriert sich heute vor allem auf die gemeinsamen Kinder und wohltätige Projekte, während Albert viele repräsentative Aufgaben wahrnimmt. Insider vermuten, dass das Leben als Fürstin und Mutter in Monaco nicht immer leichte Herausforderungen für die ehemalige Sportlerin bereithält.

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène, Juni 2024

Instagram / Axel Bastello / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques bei der Kommunion, 2025

Getty Images Fürstin Charlene und Fürst Albert II. im Juni 2025 in Monaco