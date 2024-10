Einstiger Iron-Maiden-Frontmann Paul Di'Anno ist verstorben

Es gibt traurige Nachrichten für Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden: Der frühere Sänger Paul Di'Anno ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie unter anderem The Sun berichtet, gibt sein Label in einer offiziellen Erklärung das Ableben des Musikers am heutigen Montag bekannt: "Im Namen seiner Familie bedauert Conquest Music den Tod von Paul Andrews, beruflich bekannt als Paul Di'Anno, zu bestätigen. Paul ist in seinem Haus in Salisbury im Alter von 66 Jahren verstorben."

In dem Statement heißt es weiter: "Obwohl Paul in den letzten Jahren von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt er weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte." Zum Abschluss betonen seine Vertreter noch einmal, wie stolz sie darauf sind, den Künstler so lange vertreten zu haben und fordern seine Anhänger auf, das "Glas auf ihn zu erheben".

Paul wirkte in der Vergangenheit an zwei Alben von Iron Maiden mit, darunter "Iron Maiden" aus dem Jahr 1980 und "Killers" von 1981. Der talentierte Sänger wurde jedoch aus der gefeierten Band geschmissen und ebnete dadurch den Weg für Bruce Dickinson (66), der bis heute als Frontmann auf der Bühne steht. Erst vor wenigen Wochen kündigte die Band an, auf große Jubiläumstour zu gehen! Bruce versprach den Fans laut dem Bericht von The Sun dazu: "Nächstes Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten. Dies ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und einen Jubel in deine Kehle zaubern wird."

Getty Images Die Iron-Maiden-Mitglieder Steve Harris, Clive Burr, Paul Di'Anno, Adrian Smith und Dave Murray

NLC/Neil Lupin/WENN Paul Di'Anno bei einem Auftritt im Oktober 2023

