Dorit Kemsleys Sohn Jagger erholt sich von traumatischen OPs

Jagger Kemsley versetzte seine Mutter Dorit Kemsley vor Kurzem in Sorge – der Zehnjährige hatte gesundheitliche Probleme und musste sich zwei Eingriffen unterziehen. Gegenüber Us Weekly erklärte die Modedesignerin nun: "Er hatte zwei Hüftoperationen in weniger als einer Woche – Notoperationen. Dieser kleine Kerl hat eine Menge durchgemacht, aber er ist unglaublich." Als sie mit ihrem Nachwuchs ins Krankenhaus kam, ging alles ganz schnell. "Ich hatte ungefähr zehn Minuten Zeit von dem Moment an, als sie mir sagten, dass er notoperiert werden würde, bis zu dem Moment, als sie ihn wegrollten", erinnerte sich die Real Housewives of Beverly Hills-Berühmtheit. Die OPs seien für den Spross und seine Mutter "traumatisch" gewesen.

Momentan arbeite Jagger daran, wieder auf die Beine zu kommen. "Er konnte einen Monat lang nicht laufen, war zwei Wochen im Krankenhaus und brauchte erst einen Rollstuhl und dann eine Gehhilfe", berichtete die Ex-Partnerin von Paul Kemsley dem Magazin. Inzwischen komme ihr Sohnemann wieder ganz gut zurecht: "Kinder sind sehr widerstandsfähig. Sie kommen immer wieder zurück. [...] Gott sei Dank geht es ihm sehr, sehr gut. Darüber bin ich so glücklich."

Im Mai dieses Jahres verkündeten Dorit und Paul, dass sie sich nach neun Jahren Ehe getrennt hätten. Seitdem hat allerdings keiner der beiden TV-Stars die Scheidung eingereicht. Das Ex-Paar feierte sogar Halloween gemeinsam. Ein Schnappschuss auf Instagram zeigt die beiden mit Sohn Jagger und Tochter Phoenix. Gemeinsam stellten die Kemsleys die Hauptcharaktere aus "Familie Feuerstein" dar.

Getty Images Dorit Kemsley, "Real Housewives of Beverly Hills"-Star

Instagram / doritkemsley Jagger, Dorit, Paul und Phoenix Kemsley, Halloween 2024

