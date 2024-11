Dorit Kemsley über kaputte Freundschaft mit Kyle Richards

Der Reality-TV-Star Dorit Kemsley hat offenbart, dass ihre Freundschaft mit "The Real Housewives of Beverly Hills"-Kollegin Kyle Richards (55) derzeit schwer belastet ist. Trotz der Trennungen von ihren jeweiligen Ehemännern scheinen die beiden nicht wieder zueinandergefunden zu haben. In einem exklusiven Interview mit US Weekly erklärte die zweifache Mutter, deren Sohn sich gerade von traumatischen Operationen erholen muss: "Ich habe mich von Kyle sehr verlassen gefühlt."

Da gerade beide mit persönlichen Krisen zu kämpfen haben, hatte Dorit gehofft, dass ihre ähnlichen Erfahrungen sie näher zusammenbringen würden. Sie und ihr Ehemann Paul "PK" Kemsley, mit dem sie seit 2015 verheiratet ist, gaben im Mai das Ende ihrer Ehe bekannt. Im Juli 2023 wurde berichtet, dass auch Kyle Richards und Mauricio Umansky (54) sich nach 27 Jahren Ehe getrennt hatten. Dorit betonte, dass sie Kyle gerne unterstützt hätte: "Ich hätte gerne von Anfang an für sie da sein wollen." Doch stattdessen fühlte sie sich ausgeschlossen: "[...] als wäre ich nicht mehr in ihrem inneren Kreis, obwohl ich das einmal war."

Ihre einst sehr familiäre und enge Freundschaft stehe laut Dorit nun an einem Wendepunkt. Trotz der aktuellen Differenzen bleibt sie aber optimistisch: "Ich glaube, wenn man wirklich gut befreundet ist und sich umeinander kümmert, kann man alles überwinden, selbst die schlimmsten Dinge." Abgesehen von ihrer freundschaftlichen Beziehung verbindet die beiden Frauen auch ihre Rolle als Unternehmerin und Mutter: Dorit hat zwei Kinder, Kyle vier.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

Getty Images Dorit Kemsley, "Real Housewives of Beverly Hills"-Star

