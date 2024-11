TV-Star Dorit Kemsley droht Zwangsversteigerung ihres Hauses

Dorit Kemsley und ihr getrennt lebender Ehemann Paul "PK" Kemsley stehen kurz davor, ihr gemeinsames Anwesen in Los Angeles zu verlieren. Die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin und der Geschäftsmann haben laut Dokumenten, die The Sun vorliegen, seit über vier Monaten keine Zahlungen für ihr Sieben-Millionen-Euro-Haus geleistet. Mitte des vergangenen Monats wurde eine Meldung über einen Zahlungsrückstand für die 7.100 Quadratmeter große Villa in Encino eingereicht. Dadurch wurde ein Verfahren zur Zwangsversteigerung in Gang gesetzt, was bedeutet, dass der Kreditgeber damit begonnen hat, die Immobilie zurückzufordern. Obwohl das Paar die Chance hat, die ausstehenden Beträge nachzuzahlen, liegen dem Los Angeles County Register bislang keine Meldungen über erfolgte Rückzahlungen vor.

Die drohende Zwangsversteigerung trifft Dorit und PK in einer ohnehin schwierigen Phase: Erst im Mai gab das Paar seine Trennung bekannt. Diese Nachricht wurde begleitet von Berichten über ausstehende Steuerschulden in Millionenhöhe. Zu den Optionen, die ihnen bleiben, um ihr Zuhause doch noch zu retten, gehören die Einstellung eines Anwalts, ein Antrag beim kalifornischen Hypothekenhilfsprogramm oder sogar die Beantragung eines Insolvenzverfahrens. Sollten sie untätig bleiben, könnte der Kreditgeber das Haus ohne Gerichtsverfahren einziehen. Das 2019 für umgerechnet rund 6 Millionen Euro erworbene Anwesen umfasst sechs Schlafzimmer, sieben Badezimmer, eine luxuriöse Küche, ein Heimkino, einen Pool und sogar einen Basketballplatz. Hier lebten die beiden bis zu PKs Auszug zusammen mit Sohn Jagger (10), der sich erst kürzlich einer Notoperation unterziehen musste, und Tochter Phoenix (8).

Dorit und PK, die seit 2015 verheiratet sind, wurden zwei Jahre nach ihrem Einzug in das Haus Opfer eines erschütternden Überfalls. Die 48-Jährige wurde bei einem nächtlichen Einbruch mit vorgehaltener Waffe bedroht und ausgeraubt, während ihre damals sieben und fünf Jahre alten Kinder in ihren Zimmern schliefen. PK befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Ausland. Laut der Daily Mail durchsuchten die Eindringlinge das Anwesen für etwa 20 Minuten – und entwendeten dabei sämtliche Schmuckstücke und Designerhandtaschen. Die Schlafzimmer der Kinder wurden von den Tätern nicht betreten, und glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand körperlich verletzt. Dorit erlitt jedoch ein schweres Trauma und gab an, eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen zu haben.

Getty Images Paul und Dorit Kemsley im März 2023

Instagram / doritkemsley Jagger, Dorit, Paul und Phoenix Kemsley, Halloween 2024

