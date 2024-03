Ist Kyle Richards' TV-Kollegin Schuld an Morgan-Gerüchten?

Bei der Wiedervereinigung von Real Housewives Of Beverly Hills am Mittwoch kam es zu einem hitzigen Austausch zwischen Kyle Richards und Dorit Kemsley! Moderator Andy Cohen (55) holte Kyles Offenheit, eine Frau zu daten, ins Rampenlicht und diskutierte den jüngsten medienwirksamen Trubel um eine vermeintliche Romanze zwischen Kyle und der Country-Sängerin Morgan Wade (29). Die Brünette, die vor Kurzem ihre Trennung von Ehemann Mauricio Umansky nach 27 Jahren Ehe bekannt gegeben hatte, bestritt eine enge Freundschaft zu Dorit – und gab ihr zudem die Schuld an den wilden Gerüchten über Morgan und sich.

In dem Streit vor laufenden Kameras erklärte Kyle unter anderem, dass die Freundschaft mit Dorit abseits der Sendung gar nicht intensiv sei – im Gegenteil: "Wir haben keine wirklich Freundschaft. Wie oft haben wir uns zum Mittagessen getroffen, ohne dass Kameras dabei waren?" Die Mutter von vier Töchtern betonte weiter, Dorit sei für die anhaltenden Gerüchte über eine Romanze mit Morgan verantwortlich, weil sie darüber im Fernsehen gesprochen habe. Diesen Schuh wollte sich ihre TV-Kollegin aber nicht anziehen. Die 47-Jährige entgegnete: "Kyle, das ganze Thema mit Morgan wurde in den Medien diskutiert, das hatte nichts mit meinen Kommentaren zu tun!" Dorit enthüllte zudem, Kyle habe sie vor der Reunion kontaktiert und gebeten, nichts über ihren Konflikt zu verraten.

Kyle Richards war eigentlich seit 1996 glücklich mit ihrem Ehemann Mauricio Umansky verheiratet gewesen. Doch im Sommer vergangenen Jahres kamen erstmals Gerüchte auf, das einstige Traumpaar stecke in einer Krise – sogar von einer Trennung war damals die Rede. Die Spekulationen wurden schließlich durch weitere Indizien befeuert, als Morgan Wade ins Spiel kam. Denn mit der Musikerin bandelte die TV-Darstellerin in dieser Zeit angeblich an. Zwar dementierten beide eine Liebelei, offen für eine Beziehung mit einer Frau zeigte sich Kyle aber dennoch. In einer Folge von "Real Housewives of Beverly Hills" versicherte sie, auch Interesse an gleichgeschlechtlichen Dates zu haben...

Die Schlagzeilen rund um Kyle und Morgan wurden noch mehr, als Kyle und Morgan vor rund sieben Monaten in einem Musikvideo der Countrysängerin zu sehen waren. Der Clip zeigte die beiden Frauen in intimen Momenten und ließ Gerüchte um eine mögliche Affäre aufleben. Überraschenderweise schien Kyles damaliger Liebster Mauricio diesen spekulativen Darstellungen eher amüsiert gegenüberzustehen, wie seine enthusiastische Reaktion auf Social Media verriet: "So gut", kommentierte er augenzwinkernd unter den Clip auf Instagram, garniert mit drei Flammenemojis. Kurz darauf zog er seine mediale Zustimmung wieder zurück – im Herbst wurde die Trennung der beiden dann offiziell bestätigt.

Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Star

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

