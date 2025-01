Kyle Richards verärgert: Dorit stiehlt ihr die Show in RHOBH

Kyle Richards (56), bekannt aus der Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills (RHOBH), soll Berichten zufolge zunehmend frustriert darüber sein, wie sie von anderen wahrgenommen wird. Laut eines Insiders hoffe Kyle, durch die Darstellung ihrer Trennung von Ehemann Mauricio Umansky (54) in der aktuellen Staffel der Show als "sympathischer Charakter" gesehen zu werden. Doch die unerwartete Enthüllung, dass auch Co-Star Dorit Kemsley sich von ihrem Ehemann getrennt hat, sorgt offenbar für Spannungen. "Es ist durchaus möglich, dass sie sauer auf Dorit ist, weil sie ihr auf der Leinwand die Show stiehlt", verriet eine Quelle gegenüber OK!.

Kyle hatte gehofft, mit ihrer Trennung mehr Verständnis und Zuspruch zu gewinnen, insbesondere da zuvor Bilder von Mauricio mit anderen Frauen aufgetaucht waren. Doch Dorits eigene Beziehungskrise könnte das verhindern und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hinzu kommt die Unzufriedenheit anderer RHOBH-Darstellerinnen: Berichten zufolge soll die Besetzung es leid sein, dass Kyle als Produzentin angeblich einen unfairen Vorteil hat. "Sie agiert oft wie die Königin der Gruppe und gleichzeitig bleiben viele ihrer persönlichen Geheimnisse außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung", erklärt ein Insider.

Als Tante von It-Girl Paris Hilton (43) steht Kyle schon seit Jahrzehnten im Rampenlicht, was immer wieder Spannungen mit ihren Schwestern Kathy Hilton (65) und Kim Richards erzeugte. Öffentliche Streitereien der Schwestern sorgten regelmäßig für Schlagzeilen und wurden sogar in der Serie thematisiert. Nun stellt der mögliche Streit mit ihren RHOBH-Kolleginnen sie vor eine neue Herausforderung.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

Getty Images Dorit Kemsley, "Real Housewives of Beverly Hills"-Star

