Dorit Kemsley reicht die Scheidung von Ehemann Paul ein

Dorit Kemsley und ihr Ehemann Paul "PK" Kemsley haben nach über zehn Jahren Ehe offiziell die Scheidung eingereicht. Am Freitag, dem 25. April, reichte die "The Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit die Anträge in Los Angeles ein. Dabei forderte sie, wie TMZ berichtet, das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Jagger (11) und Phoenix (9). Zudem beantragte sie Unterhalt von PK, während dessen Recht auf eigene Unterhaltsforderungen gestrichen werden soll. Die Trennung erfolgte einen Tag nachdem Fotos von PK beim innigen Kuss mit Shana Wall, einer ehemaligen Kandidatin von "The Amazing Race", in Beverly Hills an die Öffentlichkeit gerieten. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Paar nach langem Ringen im Mai seine Trennung bestätigt.

In den rechtlichen Dokumenten werden "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund genannt – ein Bruch, der sich schon seit Monaten abgezeichnet habe. Die Entwicklungen wurden laut TMZ über die vergangenen Monate hinweg auch in der 14. Staffel von "RHOBH" thematisiert: Zuschauer bekamen Einblicke in heftige Auseinandersetzungen wie Dorits Vorwürfe bezüglich PKs Alkoholkonsum und Berichte über eine "toxische" Beziehung. Während Dorit im Wiedersehen der Show andeutete, dass noch Gefühle für PK da seien, betonte sie gleichzeitig, dass sie vor allem den inneren Frieden suche. Medienberichten zufolge gab es für das Paar keinen Ehevertrag, was finanzielle Fragen nun besonders spannend gestalten dürfte. Den genauen Trennungszeitpunkt ließ Dorit in den Unterlagen jedoch offen.

Dorit und PK lernten sich 2011 kennen und heirateten nach vier Jahren Beziehung im März 2015. Die Reality-TV-Darstellerin hat sich in der Vergangenheit immer wieder kämpferisch gegen Trennungsgerüchte gewehrt und besonders auf die Bedeutung des gemeinsamen Familienlebens hingewiesen. Ihren Kindern gilt auch jetzt während der Trennung ihr größtes Augenmerk: Dorits Scheidungsanwältin Samantha Spector ist in Hollywood ein großer Name – sie vertrat schon Amber Heard (39) und Jenna Dewan (44) bei ihren prominenten Scheidungen von Johnny Depp (61) und Channing Tatum (45).

Anzeige Anzeige

Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Dorit Kemsley mit ihren Kids, November 2019

Anzeige Anzeige