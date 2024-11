Ehemaliger Manager trauert um verstorbenen Song Jae Rim

Schauspieler Song Jae Rim (✝39) ist am 12. November überraschend verstorben. Er wurde in seiner Wohnung im Seongdong-Distrikt von Seoul tot aufgefunden. Die Nachricht über seinen Tod hat sowohl Jae Rims Kollegen als auch seine Fans tief getroffen. In den sozialen Medien reißen die Beileidsbekundungen nicht ab. Sein ehemaliger Manager meldete sich nun erstmals zu Wort und sprach über den Verlust. Er äußert tiefe Trauer und großes Bedauern.

Der frühere Manager, der anonym bleiben möchte, erzählte gegenüber den Medien: "Jae Rim war wie ein älterer Bruder für mich. Ich habe viel von ihm gelernt, während wir zusammengearbeitet haben." Er fügte hinzu: "Als ich überlegte, meinen Job zu kündigen und mit meiner Zukunft haderte, hat er sich Sorgen gemacht und mit mir gesprochen. Wir hatten viel Spaß am Set, und an seinen freien Tagen begleitete ich ihn manchmal auf Motorradtouren." Er bedauere, dass er seit seinem Ausstieg keinen Kontakt mehr hatte: "Nachdem ich [als Manager] aufgehört hatte, wollte ich ihn nicht belasten, daher habe ich in letzter Zeit keinen Kontakt zu ihm gehabt. Es ist so ein schockierendes und trauriges Gefühl."

Jae Rim war nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern auch für sein Engagement in ehrenamtlicher Arbeit. Er galt als einfühlsamer und rücksichtsvoller Mensch, der stets an andere dachte. Er begann seine Karriere als Model und erlangte Bekanntheit durch verschiedene Rollen in beliebten Dramen wie "Moon Embracing the Sun", "Two Weeks" und "Surplus Princess". Zudem nahm er an der Reality-Show "We Got Married" teil, in der er durch seine charmante Persönlichkeit viele Fans gewann. Privat liebte er das Motorradfahren und verbrachte gerne Zeit mit Freunden. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke in der Unterhaltungsbranche und bei all jenen, die ihn kannten und schätzten.

Instagram / jaelim_song Song Jae Rim im Januar 2024

Instagram / jaelim_song Song Jae Rim, Model und Schauspieler

