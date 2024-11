Schauspieler Song Jae Rim stirbt unerwartet mit 39 Jahren

Traurige Nachrichten aus Südkorea: Der Schauspieler Song Jae Rim (✝39) ist völlig unerwartet verstorben. Wie mehrere Medien, darunter Soompi, berichten, wurde der K-Drama-Darsteller leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden. Die Umstände seines Todes werden noch untersucht. Allerdings sollen die Beamten der Seongdong Police Station einen mutmaßlichen Abschiedsbrief in seiner Wohnung gefunden haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden", erklärte ein Sprecher der zuständigen Polizei außerdem. Jae Rim wurde nur 39 Jahre alt.

Jae Rims Trauerfeier soll in der Trauerhalle des Seoul Yeouido St. Mary's Krankenhauses stattfinden. Dort können seine Familie, Freunde und Kollegen in Ruhe Abschied von dem Schauspieler nehmen. Für Donnerstag ist zudem ein Trauerzug angedacht. Seine letzte Ruhe soll der 39-Jährige im Krematorium der Stadt Seoul finden, wie südkoreanische Medien bereits berichten.

Jae Rim wurde im Jahr 2012 durch das K-Drama "Moon Embracing the Sun" als Schauspieler bekannt. Zudem wirkte er in Serien wie "Inspiring Generation", "I Wanna Hear Your Song" sowie "Queen Woo" mit. Zuletzt stand er für das Drama "My Military Valentine" an der Seite von Schauspielerin Nam Gyu-ri vor der Kamera. In der Film- und Serienszene galt Jae Rim als anerkannt und talentiert – zudem begeisterte er mit seinem guten Aussehen und war auch als Model aktiv.

Song Jae Rim, Model und Schauspieler

Song Jae Rim im Januar 2024

