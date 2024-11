AWZ-Star Antonia Kolano ehrt verstorbene Katze mit Tattoo

Antonia Kolano hält die Erinnerung an ihre verstorbene Katze mit einer besonderen Geste lebendig. Der Alles was zählt-Neuling hat sich sein erstes Tattoo stechen lassen und widmet dieses seiner geliebten Samtpfote. Wie Antonia gegenüber RTL ausplaudert, handele es sich bei der Körperbemalung um einen großen und einen kleinen Stern an ihrer linken Rippe, die sie und ihren verstorbenen Stubentiger repräsentieren sollen.

Die Liebe zu der Samtpfote geht für die Schauspielerin also wortwörtlich unter die Haut, was auf eine ganz besondere Beziehung zurückzuführen ist. "Sie hieß Cookie, ich habe sie zu meinem vierten Geburtstag geschenkt bekommen. Sie hat jede Nacht bei mir im Bett geschlafen", beschreibt Antonia die enge Bindung und fügt hinzu: "Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, werde ich an sie erinnert. Sie war wie mein Baby und deshalb habe ich sie jetzt immer bei mir."

Während Antonia durch den Verlust ihres Stubentigers privat eine schwierige Zeit hinter sich hat, könnte es beruflich kaum besser laufen. Im Sommer dieses Jahres trat sie ihren ersten Job vor der Kamera an. Gemeinsam mit Riccardo Angelini wurde sie in den Hauptcast der beliebten Daily "Alles was zählt" aufgenommen. In der Serie verkörpern sie seither Valea und Matteo, ein Vater-Tochter-Gespann, was für ziemlich viel Wirbel im Steinkamp-Zentrum sorgt.

Instagram / antonia_kolano Antonia Kolano, Schauspielerin

RTL / Julia Carola Pohle Antonia Kolano und Riccardo Angelini im Juni 2024

