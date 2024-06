Tochter-Vater-Duo: Sie sind die Neuen bei "Alles was zählt"

In der beliebten Daily Alles was zählt wird es nicht langweilig! Denn mit Antonia Kolano und Riccardo Angelini kommen zwei neue Schauspieler in den Hauptcast der Fernsehsendung. In der Serie werden die beiden als Valea und Matteo ein Vater-Tochter-Gespann verkörpern, was für ziemlich viel Wirbel im Steinkamp-Zentrum sorgen wird. Denn Valea wurde in Italien höchstpersönlich von Simone Steinkamp entdeckt und soll nun in Essen als neuer Eislauf-Star durchstarten. Begleitet wird sie von ihrem jungen, alleinerziehenden Vater, dem gelernten Koch Matteo Borazio.

Ab dem 29. Juli werden die zwei neuen Darsteller bei "Alles was zählt" zu sehen sein. Antonia feiert damit eine große Premiere: Denn für die 19-Jährige ist es der erste Job vor der Kamera. Für die Rolle der Valea scheint die gebürtige Kölnerin offenbar wie geschaffen zu sein, denn in ihrem Leben gibt es erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. "Valea kommt aus einem kleinen Dorf in die große Stadt – ähnlich geht es ja auch mir: Ich komme von einem alten Hof in Schweden nach Köln. Dazu laufe ich Schlittschuh, seit ich klein bin, habe sogar aus Spaß mal zu meiner Mutter gesagt, dass ich irgendwann für den Steinkamp-Kader fahren werde. Eislaufen war und ist ein großer Teil meines Lebens", gibt die Schauspielerin gegenüber RTL preis.

Auch für Riccardo geht mit der neuen "Alles was zählt"-Rolle ein Traum in Erfüllung! Glücklich berichtet er im Interview mit dem Fernsehsender: "Ich war in meinem Leben schon vieles: unter anderem Maurer, Barkeeper, Werbemaskottchen. Doch mein Herz schlägt für die Schauspielerei." Für seinen großen Wunsch habe sich der gebürtige Italiener sogar ganz schön ins Zeug gelegt. "Ich habe extra einen Sprachtrainer engagiert, der mir meinen Südtiroler Dialekt abgewöhnt hat, jahrelang hart gearbeitet und allen getrotzt, die es mir ausreden wollten", berichtet der 43-Jährige stolz.

RTL / Julia Carola Pohle Antonia Kolano, Schauspielerin

RTL / Julia Carola Pohle Riccardo Angelini, Schauspieler

Freut ihr euch auf die neuen Episoden von "Alles was zählt" mit Antonia und Riccardo?



