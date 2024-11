Show nach 20 Jahren abgesetzt: Uta Bresan wusste von nichts

Uta Bresan (59), die seit 2004 die beliebte TV-Show "Musik für Sie" moderiert, wurde kürzlich von der abrupten Absetzung ihrer Sendung durch den MDR überrascht. Die Nachricht kam für die Dresdnerin ebenso unerwartet wie für die treue Fangemeinde, die seit fast zwei Jahrzehnten von der charmanten Moderatorin durch die Welt des Schlagers geführt wurde, wie sie in einem Statement auf Instagram verriet. Im Januar hatten noch viele Zuschauer nach der Jubiläumsausgabe gefragt und danach, wann die nächste Folge ausgestrahlt werde, doch jetzt ist klar: Der MDR wird keine neuen Folgen mehr produzieren.

Trotz des abrupten Endes der Show zeigte sich Uta in dem emotionalen Social-Media-Post dankbar für die vergangenen Jahre: "Es war mir stets ein absolutes Herzensprojekt und ich habe es geliebt, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu bereisen und zu zeigen, wie schön es bei uns ist!" Die Reaktionen ihrer Fans reichten von Enttäuschung bis hin zu Unverständnis über die Entscheidung, eine langjährige Erfolgssendung abzusetzen. Kommentare wie "Unglaublich" und "Schade, dass solche tollen Sendungen den Sparmaßnahmen der Sender zum Opfer fallen" spiegeln das Meinungsbild wider.

Abseits der Show hat Uta trotz des Wehmuts neue Pläne geschmiedet. Vor Kurzem brachte sie eine neue Single heraus und deutete darüber hinaus an, dass bereits neue Projekte in Entwicklung seien. "Wenn eine Reise zu Ende geht, freut man sich schon auf die nächste", hieß es in ihrem Instagram-Statement. Die Fans dürfen also gespannt sein, welche neuen Wege sie in Zukunft einschlagen wird, nachdem sie über 20 Jahre als Moderatorin die Fernsehwelt bereichert hat.

Getty Images Uta Bresan, Moderatorin

Instagram / utabresan_official Uta Bresan, August 2024

