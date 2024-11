Xander Stephingers Freundin Lilly verrät den Geburtstermin

Xander Stephinger und seine Freundin Lilly schweben derzeit im absoluten Liebesglück: Der Realitystar und seine Partnerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Obwohl die Beauty mehrfach verriet, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet, behielt sie den errechneten Geburtstermin für sich – zumindest bis jetzt: In einem Q&A auf Instagram stellt sie sich den neugierigen Fragen der Fans und beantwortet dabei auch die Frage, wann ihr Sprössling voraussichtlich das Licht der Welt erblicken wird. "01.02.2025", schreibt sie schlicht zu einem Foto ihres Babybauches.

Seit der Verkündung der Schwangerschaft geben die beiden Turteltauben regelmäßige Updates. Auch das Babygeschlecht verrieten sie bereits. Dazu posteten sie ein Video auf Instagram, in dem sie farbigen Rauch und Konfetti in die Luft schossen. Sowohl das Konfetti als auch der Rauch waren rosafarben, sie freuen sich also auf eine kleine Tochter.

Xander wurde ursprünglich durch seine Teilnahme an der Show Make Love, Fake Love bekannt. Dort kämpfte er um das Herz der Singlelady Antonia Hemmer (24) – und das, obwohl er mit seiner damaligen Freundin Lisa Postel an der Sendung teilnahm. Diese trennte sich von ihm, aber auch mit Antonia fand er sein Happy End nicht. Stattdessen machte er im Mai dieses Jahres seine neue Beziehung mit Lilly öffentlich. Zwei Monate später verkündete er dann, dass er erstmals Papa wird.

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephinger, Realitystar, mit seiner Partnerin Lilly

