Xander Stephingers Ex Lilly wusste nichts von AYTO-Teilnahme

Xander Stephinger sorgt aktuell für Aufsehen: Der Reality-TV-Darsteller gehört zum Cast der kommenden Staffel Are You The One – Reality Stars in Love, die derzeit in Thailand gedreht wird. Er verkündete allerdings erst vor rund zwei Wochen die Trennung von seiner Partnerin Lilly, mit der er vor wenigen Monaten gemeinsamen Nachwuchs bekam. Die Nachricht über seine Teilnahme an der Datingshow überrascht daher viele – die Mutter seiner Tochter eingeschlossen. "Ich komme mir vor wie Superwoman, während andere sich in Thailand vergnügen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Und nein, ich habe es nicht gewusst."

Es ist nicht das erste Mal, dass Xander mit seinen Handlungen für Verwunderung sorgt. Er nahm gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Lisa an der zweiten Staffel Make Love, Fake Love teil, wo er sich in Antonia Hemmer (25) verliebte. Die beiden versuchten es nach den Dreharbeiten miteinander, gingen letztendlich aber doch getrennte Wege – und die TV-Persönlichkeit versuchte es noch einmal mit Lisa. Als auch diese Beziehung nicht für die Ewigkeit bestimmt war, traf er auf Lilly. Ihr Liebesglück schien perfekt und wurde von der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter gekrönt, doch einen Monat später war auch bei ihnen alles aus und vorbei.

Nun möchte es der Blondschopf bei "Are You The One – Reality Stars in Love" versuchen. Ob er die Ladys von sich überzeugen kann, bleibt abzuwarten – wie er gegenüber RTL verriet, möchte er ihnen aber beweisen, dass er es ernst meint. Xander verfolgt den Plan, "ihnen einfach ein gutes Gefühl" zu geben, sodass "sie sich bei mir wohlfühlen". Sein Perfect Match zu finden, scheint allerdings nicht die oberste Priorität zu sein. Der frischgebackene Papa möchte nämlich hauptsächlich "die Zeit genießen und Spaß haben".

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Tochter Emma, Januar 2025

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger im Dezember 2024

