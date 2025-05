Mit Baby-Tochter: Xander Stephinger teilt Bild zum Vatertag

Auch für Xander Stephinger ist der Vatertag in diesem Jahr ein ganz besonderer: Es ist das erste Mal, dass Xander an diesem Tag selbst Papa ist. In seiner Instagram-Story erinnert er daran und macht mit einem süßen gemeinsamen Schnappschuss von sich und seiner kleinen Tochter klar, wie stolz er darauf ist. "Alles Gute zum Vatertag an alle Papas", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit zu dem niedlichen Foto.

Die kleine Emma erblickte im Januar 2025 das Licht der Welt. Das Liebesglück mit der Mama seiner Tochter wollte aber nicht halten. Mit Lilly, mit der Xander zum Zeitpunkt der Geburt noch kein ganzes Jahr zusammen war, schwebte der Blondschopf eigentlich auf Wolke sieben. Schon einen Monat nach der Geburt entdeckten Fans aber Indizien für eine Trennung. Im April bestätigte der Make Love, Fake Love-Star schließlich das Liebes-Aus mit seiner Baby-Mama. "Da mich diese Frage in letzter Zeit wirklich oft erreicht hat, möchte ich offen zu euch sein: Lilly und ich sind kein Paar mehr", erklärte er ganz offiziell in seiner Instagram-Story.

Seitdem Xander in der Öffentlichkeit steht, ist sein Liebesleben ein ständiges Auf und Ab. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Lisa Postel stellte er sich dem Experiment "Make Love, Fake Love". Dort verliebte er sich jedoch in Single-Lady Antonia Hemmer (25). Die Gefühle reichten nach der Show aber nicht über eine Kennenlernphase hinaus – und Xander bekam eine zweite Chance von seiner Ex Lisa. Die Beziehung scheiterte schließlich ein zweites Mal – woraufhin der TV-Casanova Lilly kennenlernte.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Ex-Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger im Mai 2025

