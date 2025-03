Getrennt? Auch Xander Stephinger löscht die Fotos mit Lilly

Schon im Februar bemerkten aufmerksame Fans, dass Xander Stephingers Partnerin Lilly die gemeinsamen Fotos mit ihrem Baby-Papa von ihrer Instagram-Seite entfernt hat. Nun zieht Xander nach: Der Make Love, Fake Love-Star hat jetzt ebenfalls fast alle Bilder mit Lilly aus seinem Profil gelöscht. Auch in seiner Story fehlt schon seit einiger Zeit jede Spur von Pärchen- und Familien-Content. Ist das etwa der Beweis dafür, dass Xander und Lilly nicht mehr zusammen sind?

Die Community des Sonnyboys machte schon nach den gelöschten Fotos auf Lillys Profil keinen Hehl daraus, wie sie die Situation einschätzen. "So kann man es auch machen. Wegen der Schwangerschaft so tun, als wäre alles fein, und jetzt ganz heimlich trennen", kommentierte eine Nutzerin einen älteren Beitrag von Xander. Eine weitere hinterließ harte Worte: "Na, haste es wieder verkackt? Du kannst einfach nichts anderes, außer Frauen zu verletzen!" Bislang äußerten sich weder der frischgebackene Papa noch Lilly zu den Gerüchten über ihr Liebes-Aus.

Im Mai vergangenen Jahres machten der Realitystar und die Beauty ihre Beziehung offiziell. Im Januar durften die beiden dann auch schon ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Zusammen mit der kleinen Emma schwebten die beiden in den vergangenen Monaten eigentlich in ihrem Familienglück. "Xander und ich sind überglücklich, dass sie jetzt nun bei uns ist und wir ihr hier definitiv eine bessere Welt bieten können", schwärmte die Neu-Mama kurz nach der Geburt auf Instagram, nachdem sie ihre Fans regelmäßig über die Strapazen in den letzten Wochen der Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten hatte.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Tochter Emma, Januar 2025

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

