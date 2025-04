David Zickert schießt gegen Xanders Teilnahme an AYTO-VIP

Es wurde gerade bekannt, dass Xander Stephinger zu den Kandidaten der kommenden Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love gehört. Mit seiner Teilnahme scheint der Reality-TV-Star aber nur wenig Begeisterung hervorzurufen. Vielen Fans stößt sauer auf, dass er erst vor rund zwei Wochen die Trennung von seiner Freundin Lilly bekannt gab, mit der er im Januar eine gemeinsame Tochter bekam. Auch David Zickert zeigt sich nun verwundert: Die Temptation Island-Bekanntheit wollte wohl selbst bei der Datingshow nach einem Perfect Match suchen. "Und ich bekomme eine Absage. Irgendwie lustig", kommentiert er den Social-Media-Beitrag von Promiflash.

Unter dem Post sammeln sich aber noch viele weitere Kommentare. Einige Nutzer bezeichnen den Make Love, Fake Love-Star als "Red Flag" und stellen klar, dass er ihrer Meinung nach nichts in der beliebten TV-Sendung zu suchen hat. "Boah, sorry, aber wer will den denn freiwillig als Match haben?", betont beispielsweise ein User, während ein anderer anmerkt: "Ich frage mich, wie diese Leute immer ausgesucht werden." Außerdem wird deutlich, dass sich Xander ihrer Auffassung nach lieber auf andere Dinge konzentrieren sollte – wie zum Beispiel auf seinen Nachwuchs. "Der soll sich um sein Kind kümmern", wettert ein Follower.

Xander ist kein Unbekannter in der Welt der Datingformate. Bei "Make Love, Fake Love" sorgte er im vergangenen Jahr für Drama, als er sich in Antonia Hemmer (25) verliebte und seine damalige Freundin Lisa für sie sitzen ließ. Nach dem Finale folgte jedoch das Liebes-Aus mit Antonia und ein Comeback mit seiner Ex. Doch auch dieses Mal war ihre Beziehung nicht von Dauer – und kurz darauf machte der Reality-TV-Darsteller seine Liebe mit Lilly offiziell und verkündete, dass sie bereits gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter ging das Paar jedoch getrennte Wege. Nun sucht er bei "Are You The One – Reality Stars in Love" nach der richtigen Frau, doch ob er sie findet, bleibt abzuwarten.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger, Realitystar

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Ex-Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

