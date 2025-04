Xander Stephinger ist auch bei "Are You The One?"-VIP dabei

Xander Stephinger kehrt in die Reality-TV-Welt zurück! Wie RTL bestätigt, ist der TV-Star, der sich mit der Show Make Love, Fake Love einen Namen gemacht hat, dieses Mal in einem VIP-Format dabei. Der Blondschopf ist einer der Teilnehmer, die in der kommenden fünften Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love auf Liebessuche gehen. Nach seiner turbulenten Beziehung mit der Mama seines Kindes ist der Influencer nun wieder zu haben. Dem Sender verrät er, dass er bei AYTO "die Zeit genießen und Spaß haben" möchte. Seine Strategie für die Show sei es, den Damen ein gutes Gefühl zu geben, damit sie sich bei ihm wohlfühlen. Ob das klappt, können Fans demnächst im TV verfolgen.

Vor Xander wurden schon die ersten Teilnehmer der neuen Staffel des Datingformats bestätigt. Mit dabei sind Sandra Janina (25), die schon bei Love Island und Temptation Island V.I.P. für Aufsehen sorgte. Außerdem versucht Sidar Sahin sein Glück, der vor zwei Jahren in der Normalo-Staffel von AYTO mitgemacht hat. Für viele Fans ist das größte Highlight aber ein anderer Single: Kevin Njie zieht auch in die TV-Villa ein. Der Sportler baute sich bei Too Hot To Handle: Germany eine Fanbase auf und gab im vergangenen Sommer seine Trennung von Emely Hüffer (28) bekannt.

Bei "Make Love, Fake Love" sorgte Xander im vergangenen Jahr mit einem dramatischen Liebesdreieck für reichlich Aufsehen: Während der Show ließ er seine damalige Freundin Lisa Postel für Antonia Hemmer (25) sitzen, nur um sich nach dem Finale doch wieder mit seiner Ex-Freundin zu versöhnen. Einige Monate später gab der Sportfanatiker dann bekannt, dass er mit seiner neuen Partnerin Lilly ein Kind erwarte. Die kleine Emma kam im Januar 2025 zur Welt, doch die Beziehung ihrer Eltern hielt nicht viel länger: Mitte April verkündete Xander das endgültige Liebes-Aus.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

