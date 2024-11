Letztes Foto von Marius Høiby vor Verhaftung aufgetaucht

Marius Borg Høiby (27) soll am Montagabend erneut verhaftet worden sein. Nun ist ein Foto des norwegischen Royals aufgetaucht, das zeigt: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) hat sich ein wenig verändert. Die Zeitschrift Se og Hør druckt das Bild nicht nur auf der Titelseite, sondern berichtet auch, dass das der letzte Schnappschuss von Marius war, bevor er erneut verhaftet wurde. In einem Kapuzenpullover gekleidet und mit einem Schnauzer über den Lippen starrt der junge Mann auf sein Handy. Die Aufnahme soll am 9. November entstanden sein, als Marius nach London zurückkehrte.

Ob seine Typveränderung eine Flucht aus der Realität darstellt und von den jüngsten Ereignissen ablenken soll? Denn die Negativschlagzeilen um Marius wollen einfach nicht abreißen. Nachdem ihm vor einigen Monaten unter anderem Körperverletzung vorgeworfen wurde, steht jetzt der Verdacht der Vergewaltigung im Raum. Laut der norwegischen Zeitung VG soll der Blondschopf eine Person vergewaltigt haben. Zudem soll das Opfer nicht Herr seiner Sinne gewesen sein und demnach nicht dazu fähig gewesen, sich zu wehren.

Bereits im August wurde Marius erstmals festgenommen. Es folgten kurze Zeit später eine weitere Festnahme und etliche Negativschlagzeilen über den Promispross. Auch sein Stiefvater Kronprinz Haakon (51) meldete sich bereits zu den jüngsten Ereignissen zu Wort. "Es sind ernste Anschuldigungen, vor denen Marius steht", räumte er gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK ein. Von der Festnahme gewusst, habe die Familie im Vorfeld nicht. Bis Mittwoch soll Marius nun in Gewahrsam bleiben.

Anzeige Anzeige

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robin Utrecht Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Mette-Marit im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige