A.R. Rahman und Saira Banu trennen sich nach 29 Jahren Ehe

Es gibt traurige Nachrichten aus Indien! Der mehrfach ausgezeichnete Filmkomponist A.R. Rahman und seine Ehefrau Saira Banu haben sich nach 29 Jahren Ehe getrennt. Vandana Shah, der Scheidungsanwalt der beiden, gibt diesen Schritt in einer gemeinsamen Erklärung auf Social Media bekannt. Am Dienstag verkündet der Jurist auf Instagram: "Nach vielen Jahren der Ehe haben Frau Saira und ihr Ehemann A.R. Rahman die schwierige Entscheidung getroffen, sich voneinander zu trennen. Diese Entscheidung kommt nach erheblichen emotionalen Belastungen in ihrer Beziehung."

Des Weiteren betont er in dem Statement, dass das einstige Paar trotz ihrer "tiefen Liebe füreinander" festgestellt habe, dass zwischen ihnen "eine unüberwindbare Kluft" bestehe. Die beiden bitten aktuell zudem um Privatsphäre und Verständnis seitens der Öffentlichkeit. Der besagte Sänger meldet sich außerdem persönlich auf X zu Wort. So meint er unter anderem: "Wir hatten gehofft, die große Dreißig zu erreichen, aber wie es scheint, haben alle Dinge ein unvorhergesehenes Ende."

Die einstigen Eheleute heirateten im Jahr 1995 in Chennai. Zusammen bekamen sie insgesamt drei Kinder – ihre Töchter Khatija und Raheema sowie ihren Sohn Ameen. Beruflich gesehen ist der Komponist bereits seit den 90er-Jahren ein gefragter Name im indischen Kino. So produzierte er Musik für zahlreiche Filmhits, wie unter anderem "Dil Se" mit Weltstar Shah Rukh Khan (59). Dem westlichen Publikum wurde er vor allem durch seine Mitwirkung am Soundtrack zu "Slumdog Millionaire" bekannt. Dafür bekam er sogar unter anderem zwei Oscars.

Getty Images Schauspielerin Saira Banu und Komponist A. R. Rahman, Dezember 2017

Getty Images A.R. Rahman, Komponist

