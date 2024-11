Denzel Washington unterstützt seine Söhne bei Filmpremiere

Malcolm Washington (33) und John David Washington (40) haben in ihren Film "The Piano Lesson" ihr ganzes Herz gesteckt. Ihr Vater Denzel Washington (69) könnte nicht stolzer sein und zeigt dies bei der Premiere des Musikdramas in Los Angeles. In stylishen Anzügen machen die drei Herren eine gute Figur auf dem Red Carpet. Der "The Equalizer"-Darsteller trägt eine klassische Silhouette, während seine Jungs in übergroßen Jacketts auf sich aufmerksam machen. Mit dabei sind auch Pauletta Washington (74), die Frau des Hollywoodstars, und Tochter Katia.

Der Film "The Piano Lesson" erzählt die Geschichte der Familie Charles, die vor der schwierigen Entscheidung steht, was mit ihrem wertvollen Erbstück geschehen soll – einem Klavier, das mit den Gesichtern ihrer Vorfahren verziert ist. John David spielt die Hauptrolle des Boy Willie, während Malcolm mit diesem Film sein Regiedebüt feiert. Für den Regisseur war der Streifen eine persönliche Angelegenheit, wie er in einem Deadline-Interview verriet: "Ein großer Teil [des Films] basiert auf meinem Großvater." Der Vater seiner Mutter habe einen großen Einfluss auf Pauletta und ihr Verständnis von Liebe und Partnerschaft gehabt, das sie an ihre Kinder weitergegeben habe.

Denzel und Pauletta sind inzwischen seit 41 Jahren glücklich verheiratet und gelten als eines der Traumpaare im Showbusiness. Im Gespräch mit E! News erinnerten sie sich vor einigen Jahren an ihr erstes Date. "Ich habe das Taxi bezahlt!", erklärte die heute 74-Jährige. Der Oscarpreisträger habe vorgehabt, die Fahrt zu bezahlen, doch er habe nicht genug Geld dabei gehabt. Die unangenehme Situation war dem Schauspieler eine Lehre: "Seitdem zahle ich immer für alles!"

Getty Images Malcolm Washington, Regisseur

Getty Images Denzel Washington mit seiner Frau Pauletta

