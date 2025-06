Spielt Denzel Washington etwa in "Black Panther 3" mit?

Eine weitere Hollywood-Legende im Marvel-Universum? Black Panther-Regisseur Ryan Coogler (39) verrät nun im Podcast "7PM in Brooklyn", dass Denzel Washington (70) ganz oben auf seiner Wunschliste für den dritten Teil der Reihe steht. "Denzel gehört mittlerweile zur Familie. Ich versuche seit dem ersten Tag, mit ihm zu arbeiten", gibt der Filmemacher preis – und bestätigt dann, dass die Filmlegende tatsächlich in dem Film mitspielen wird: "Ich bin so gehypt. Dieser Trailer, der Monolog, Denzel [ist] in Topform. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin, denn wenn [Lee] und Denzel zusammenkommen, ist das immer ein Meisterwerk."

Bereits im vergangenen Jahr gab es erste Gerüchte darüber, dass der 70-Jährige in dem dritten "Black Panther"-Teil mitspielen wird. Er selbst ließ bei "Australia Today" durchblicken, dass an den Spekulationen etwas dran ist. In der Show verriet er, wie Variety berichtete: "[Ryan Coogler] schreibt eine Rolle für mich im nächsten 'Black Panther'. Danach werde ich den Film Othello machen. Danach werde ich 'King Lear' machen." Wenn er diese drei Projekte abgeschlossen hat, wolle Denzel in den Ruhestand gehen.

Ein bisschen müssen sich die Fans allerdings noch gedulden, bis sie Denzel im Marvel-Universum sehen werden – der dritte Teil der "Black Panther"-Reihe soll erst im Februar 2028 seine Premiere feiern. Doch vorher gibt es noch einen anderen Streifen, der schon jetzt für viel Gesprächsstoff sorgt: "Avengers: Doomsday". Im fünften Part der erfolgreichen Avengers-Geschichte, der im Februar 2026 rauskommt, spielen zahlreiche altbekannte Gesichter mit. Unter anderem sind Robert Downey Jr. – dieses Mal nicht als Tony Stark aka Iron Man, sondern als Doctor Doom, Chris Hemsworth (41), Sebastian Stan (42), Paul Rudd (56), Florence Pugh (29) und Pedro Pascal (50) dabei. Aber auch ein paar der ursprünglichen X-Men-Stars wie Ian McKellen (86) und Patrick Stewart (84) wurden angekündigt.

Getty Images Denzel Washington bei der "Piano Lessons"-Premiere in Los Angeles im November 2024

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

