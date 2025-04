Denzel Washington verteidigt hohe Preise für Broadway-Show

Denzel Washington (70) sorgt derzeit mit der Broadway-Inszenierung des Shakespeare-Klassikers "Othello" für Furore. Doch nicht nur die schauspielerische Leistung des Stars steht im Fokus. Für Aufsehen sorgen vor allem die Ticketpreise, die in Spitzenkategorien bis zu umgerechnet 810 Euro kosten. Bei einer Gala des Entertainment Community Fund wurde der zweifache Oscar-Preisträger zu den enormen Preisen befragt. Denzel verwies laut Buzzfeed darauf, dass es auch günstigere Tickets gäbe: "Aber auch schon ab 44 Euro," kommentierte er lächelnd. Damit meinte er die speziell für Studenten reservierten Karten, die kurzfristig pro Aufführung angeboten werden.

Die Diskussion um die hohen Preise entbrannte bereits kurz nach der rekordträchtigen Eröffnungswoche, in der das Stück allein 2,46 Millionen Euro einspielte. Regisseur Kenny Leon verteidigte die Preise zuvor und verglich sie mit exklusiven Veranstaltungen wie Konzerten von Beyoncé (43) oder Basketballspielen der Lakers. Denzel hingegen zeigte sich bescheiden und betonte, dass für ihn vor allem die Möglichkeit zähle, seine Bekanntheit für einen guten Zweck einzusetzen: "Es geht darum, anderen zu helfen. Das ist mir wichtig, nicht der ganze Hype darum, was ich mache." Auf die Frage, ob er sich dabei wie ein Popstar fühle, witzelte er, dass er weder singen noch rappen könne, was ihm zu solchen Vergleichen fehle.

Der Erfolg der Inszenierung ist außergewöhnlich – und auch die Starpower der Beteiligten trägt dazu bei. Neben Denzel brilliert Jake Gyllenhaal (44) in der Produktion, die erstmals seit 40 Jahren wieder auf dem Broadway gezeigt wird. Während Jake für sein zurückgezogenes Privatleben bekannt ist und nur selten mit seiner langjährigen Partnerin Jeanne Cadieu in der Öffentlichkeit auftritt, zieht Denzel regelmäßig Bewunderung für die Bodenständigkeit in seiner mittlerweile fast vier Jahrzehnte langen Ehe mit Pauletta Washington (74) auf sich. Beide Schauspieler haben eine beeindruckende Karriere hinter sich und zeigen mit "Othello", dass sie auch auf der Bühne neue Maßstäbe setzen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Denzel Washington und Jake Gyllenhaal, Broadway-Co-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige