Broadway-Rekord für Denzel Washington und Jake Gyllenhaal

Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) sorgen am Broadway für Furore. Mit ihrer neuen Inszenierung des Shakespeare-Klassikers "Othello" knackten die beiden Hollywoodstars einen Rekord: Allein in der Woche vor der offiziellen Premiere am Sonntagabend (Ortszeit) spielte das Stück rund 2,8 Millionen Dollar (umgerechnet 2.586.127 Euro) ein, wie US-Medien berichten. Die Produktion im Barrymore Theatre in New York sicherte sich damit das beste Wochenergebnis in der Broadway-Geschichte. Zur Premiere erschienen zahlreiche prominente Gäste, darunter Jennifer Lopez (55), Jamie Lee Curtis (66) und sogar Ex-Präsident Joe Biden (82) und seine Ehefrau Jill (73). Die Tickets für die Vorstellungen, die noch bis Juni laufen sollen, kosteten durchschnittlich 300 Dollar (umgerechnet 277 Euro) – einige zahlten laut Berichten sogar über 900 Dollar (831 Euro).

Die beeindruckenden Einnahmen besiegelten damit den bisherigen Erfolg der Inszenierung. Der Rekord lag zuvor beim Stück "Harry Potter und das verwunschene Kind", das Ende 2023 in einer Woche rund 2,7 Millionen Dollar (umgerechnet 2.493.765 Euro) einnahm. "Othello" lockte jedoch nicht nur mit Rekordzahlen, sondern auch mit Starpower. Während Jake, begleitet von seiner langjährigen Partnerin Jeanne Cadieu, auf dem roten Teppich glänzte, feierten Denzel und die weiteren Beteiligten das Stück nach der Premiere in einer exklusiven Feier. Fans und Kritiker zeigen sich begeistert von der Darbietung der beiden Hauptdarsteller und loben die Inszenierung als einen künstlerischen Höhepunkt am Broadway.

Jake, der für seine Zurückhaltung im privaten Bereich bekannt ist, macht nur selten Ausnahmen und zeigt sich in der Öffentlichkeit mit Jeanne, mit der er seit 2018 liiert ist. In einem Interview verriet er jedoch einmal, wie wichtig ihm in den letzten Jahren die Balance zwischen Arbeit und Familie geworden sei. Denzel wiederum ist bekannt für seine Bodenständigkeit und die enge Bindung zu seiner Frau Pauletta, mit der er seit 1983 verheiratet ist, sowie seinen vier Kindern. Beide Schauspieler, die bereits unzählige Erfolge in Hollywood feiern konnten, knüpfen mit "Othello" nun auch an die große Bühne an – und das auf spektakuläre Weise.

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Getty Images Jeanne Cadieu und Jake Gyllenhaal bei den Golden Globes 2025

