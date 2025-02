Denzel Washington reflektiert den Tiefpunkt seiner Karriere

Denzel Washington (70) hat über einen der schwierigsten Momente seiner Karriere gesprochen. Im Jahr 2000 war er für seine beeindruckende Leistung im Biopic "Hurricane" für den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert. Doch als es an diesem Abend zur Verkündung des Gewinners kam, wurde Kevin Spacey (65) für seine Rolle in "American Beauty" ausgezeichnet. "Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich umdrehte und alle Menschen sahen mich an", sagt Denzel rückblickend gegenüber The Wrap. Für ihn sei dies ein schmerzhafter Augenblick gewesen.

Denzel offenbart, wie die Enttäuschung in den Folgejahren an ihm genagt habe und er zeitweise das Interesse an Hollywood-Preisen und sogar an seiner Karriere verloren habe. "Ich habe aufgegeben. Ich wurde verbittert", gesteht er und verrät, dass seine Frau Pauletta Washington (74) in dieser Phase eine bedeutende Stütze gewesen sei. "Sie sah sich die Oscar-Filme an, während ich einfach abwinkte", so der Schauspieler. 'Hey, sie interessieren sich nicht für mich? Es ist mir egal', habe er gedacht. 2002 wurde Denzel mit dem Oscar für seine Rolle in "Training Day" ausgezeichnet – doch die von ihm empfundene Verbitterung überdauerte sogar diese Anerkennung und habe nach seiner Aussage bis 2014 angehalten.

Trotz dieses schwierigen Kapitels rappelte sich Denzel wieder auf und ist heute einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Privat steht ihm seine Frau Pauletta immer zur Seite. Das Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, gilt als eines der bodenständigsten in der Traumfabrik. Denzel betont bei öffentlichen Auftritten immer wieder, welche Rolle seine Familie für seinen Erfolg gespielt habe.

Getty Images Denzel Washington mit seiner Frau Pauletta

Getty Images Denzel Washington mit seiner Familie bei der Premiere von "The Piano Lesson"

