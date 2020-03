Hinter der Langzeit-Liebe von Schauspieler Denzel Washington (65) und seiner Frau Pauletta Washington (69) steckt eine süße Kennenlerngeschichte. Der "The Equalizer"-Star gilt seit Jahrzehnten als eine feste Größe in Hollywood. Während seiner Filmkarriere stand ein Mensch immer zu ihm, seine Angetraute Pauletta. Der Amerikaner ist bereits seit 37 Jahren mit ihr verheiratet, dieses Liebesglück krönten die beiden mit vier gemeinsamen Kindern. Kennengelernt hat Denzel seine Angebetete auf eine ganz besondere Weise.

Wie Pauletta in einem früheren Interview mit Oprah Winfrey verriet, waren beide Schauspieler für die TV-Serie "Wilma" 1977 engagiert worden. Es gab im Rahmen einer Abschiedsfeier ein erstes Treffen, aber keiner von ihnen hatte den anderen so richtig wahrgenommen. Der Funke sprang erst auf den zweiten Blick über: Pauletta war von einer Freundin ins Theater eingeladen worden, kam allerdings viel zu spät. Der Saal war schon dunkel, und so musste sie sich wohl oder übel "blind" einfach irgendwo hinsetzen. Als das Licht in der Pause wieder anging, sah sie zu ihrer großen Überraschung, dass Denzel direkt neben ihr saß.



Für Pauletta war das Schicksal und der Beginn ihrer großen Liebe. Ab diesem Zeitpunkt war es um die beiden Turteltauben geschehen. Einige Jahre später gaben sich die Verliebten dann das Jawort. Bis heute gehören Denzel und Pauletta zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods.

Anzeige

Getty Images Pauletta Washington und Denzel Washington im Juni 2019 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Pauletta Washington und Denzel Washington im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Pauletta Washington und Denzel Washington im Dezember 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de