Golfspieler Brian Harmans Sohn (6) hatte schweren Unfall

Brian Harman kann sich momentan nicht zu 100 Prozent auf seinen Sport konzentrieren. Der Berufsgolfer tritt derzeit beim renommierten Turnier RSM Classic an, doch auf der Pressekonferenz berichtete er laut NBC News: "Mein Sohn war in einen Unfall involviert. Er war mit einem Freund auf Boogie Boards unterwegs, als er von der reißenden Strömung aufs Meer hinausgerissen wurde." Dank mehrerer Helfer konnte der sechsjährige Junge gerettet werden. Allerdings wurde eine andere Person dabei schwer verletzt.

Der US-Amerikaner erklärte weiter, dass Cathy Dowdy, eine Freundin seiner Familie, dabei zu Schaden gekommen sei. "Sie rannte ins Wasser, um meinen Sohn zu holen", schilderte Brian und berichtete, dass die Frau dabei selbst verunglückt sei und fast ertrunken wäre. Rettungsschwimmer mussten sie aus dem Meer ziehen und wiederbeleben. Seitdem liegt Cathy im Koma und die Welt ihrer Angehörigen ist komplett auf den Kopf gestellt worden.

Ein riesiger Schock für Brian, der zu den erfolgreichsten Golfern gehört, die momentan auf dem Platz stehen. Bereits fünfmal konnte der 37-Jährige die großen Turniere für sich entscheiden. Privat lebt er mit seiner Familie auf einer Insel in Georgia, wo der dreifache Vater seine Zeit am liebsten mit Jagen verbringt. Gegenüber Golf Digest machte er im vergangenen Sommer deutlich, warum er dieses Hobby so liebt: "Ich mache das, weil ich mir nicht sicher bin, ob es immer Supermärkte geben wird, und ich möchte das Leben von vor 80 Jahren wieder schätzen lernen."

Getty Images Brian Harman, Profigolfer

Getty Images Brian Harman, September 2024

