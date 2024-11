Schauspieler Bobby Brederlow ist mit 63 Jahren verstorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Bobby Brederlow ist im Alter von 63 Jahren gestorben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Schauspieler friedlich eingeschlafen, wie sein Bruder Gerd Brederlow gegenüber der Deutschen Presseagentur mitteilt. Zu seinen größten Fans gehörte wohl schon immer keine Geringere als Veronica Ferres (59). Die Schauspielerin stand gemeinsam mit Bobby vor der Kamera und schwärmte bereits vor einigen Jahren gegenüber Bild von ihrem einstigen Kollegen: "Ich war von Beginn an hin und weg von Bobbys Herzlichkeit, Offenheit und Liebesfähigkeit. Er war ein Fan von meinen Filmen, hatte in seinem Zimmer Fotos von mir gesammelt, die er mir alle gezeigt hat."

Bobby war der erste deutsche Schauspieler mit Trisomie 21, der große Erfolge feiern durfte. Beispielsweise stand er für "Liebe und weitere Katastrophen", "Für alle Fälle Stefanie", Tatort und "Rosamunde Pilcher" vor der Kamera und wurde von den Zuschauern gefeiert. Dennoch musste Bobby bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. 2014 wurde bei ihm Demenz diagnostiziert. Vor rund sechs Jahren berichtete Gerd gegenüber Bild: "Mein Bruder kann nicht mehr drehen. Ich hatte auf Besserung gehofft, aber mittlerweile ist Bobby ein totaler Pflegefall."

Bobbys Schauspielkarriere begann bereits in den 1990er-Jahren. Nicht nur neben Veronica verzeichnete er große Erfolge – auch mit Senta Berger (83) und Friedrich von Thun (82) drehte der 63-Jährige. Die wachsende Aufmerksamkeit nutzte er nicht nur, um bekannt zu werden, sondern fungierte auch als Sprachrohr für alle Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Bobby Brederlow und Veronica Ferres beim Filmfest München 2015

Bobby Brederlow bei der Goldenen Kamera 2015

