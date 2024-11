Unfreiwillig im Netz geoutet: Sänger Khalid bezieht Stellung

Der beliebte Sänger Khalid (26) hat sich nach einem unfreiwilligen Outing auf Social Media als homosexuell geoutet. Der Songwriter aus El Paso teilte am Freitagabend auf der Plattform X mit, dass er schwul ist. "Ich bin es! Und das ist okay", schrieb Khalid als Antwort auf einen Kommentar. Zuvor hatte ein anderer Künstler Behauptungen über ihn veröffentlicht, die zu Spekulationen führten. "Ich wurde geoutet, und die Welt dreht sich weiter", fügte er hinzu.

In weiteren Tweets betonte Khalid, dass er sich nicht für seine Sexualität schäme. "Lasst uns das klarstellen: Ich schäme mich nicht für meine Sexualität! Eigentlich geht es niemanden etwas an! Aber ich bin okay mit mir. Liebe euch alle", schrieb er. Auf Kommentare, die andeuteten, er habe etwas verheimlicht, antwortete er klar und deutlich: "Ich habe nichts versteckt! Es geht euch einfach nichts an." Viele Fans zeigten ihre Unterstützung und betonten, dass sie ihn für seine Musik lieben, unabhängig von seiner Sexualität.

Khalid, mit vollem Namen Khalid Donnel Robinson, erlangte mit Songs wie "Location" und "Young, Dumb & Broke" internationale Bekanntheit. Obwohl er stets eher zurückhaltend über sein Privatleben sprach, setzte er sich in der Vergangenheit immer wieder für die LGBTQ+-Community ein. Sein Song "Love Lies" mit Normani war Teil des Soundtracks des Films "Love, Simon", einem Film über das Coming-out eines Teenagers. Khalid betonte in Interviews häufig die Bedeutung von Vielfalt und Akzeptanz und wurde 2017 von der Zeitschrift Time zu einem der einflussreichsten Teenager gekürt.

Getty Images Khalid im Januar 2020

Joshua Blanchard / Getty Images Khalid bei den MTV VMAs 2017

