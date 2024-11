Schock-Rocker Marilyn Manson feiert Bühnen-Comeback

Marilyn Manson (55) feiert sein Comeback und veröffentlicht Ende November sein neues Album "One Assassination Under God - Chapter 1", das neun Songs mit typischen Manson-Themen wie Tod, Religion und Berühmtheit enthält. Nach Jahren der musikalischen Stille kehrt der Schock-Rocker damit zurück ins Rampenlicht. Im Februar startet auch seine ausverkaufte Europatournee mit Konzerten in Städten wie Zürich, München und Amsterdam. Sein Bühnen-Comeback feierte Marilyn bereits im August und September, als er die Band Five Finger Death Punch auf deren Nordamerika-Tour unterstützte, wie Oe24 berichtete.

Im August präsentierte Marilyn seinen Fans mit der Single "As Sick As The Secrets Within" einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album. In dem langsamen Rocksong singt er von Kontrollverlust und Verlangen. Auf Instagram schrieb er dazu: "Ich bin stolz, meine Kunst und Vision mit euch teilen zu können." Sein neues Album erscheint beim deutschen Label Nuclear Blast, bei dem er seit diesem Frühjahr unter Vertrag steht. Mit der Veröffentlichung von "Raise The Red Flag" gab es eine weitere Single, in der er singt: "Es ist Zeit, die Tyrannen zu verprügeln und die Zielscheibe von meinem Rücken zu waschen". Ob er damit auf die negative Aufmerksamkeit der letzten Jahre anspielt, bleibt offen.

In den letzten Jahren stand Marilyn weniger wegen seiner Musik, sondern aufgrund persönlicher Kontroversen im Mittelpunkt. Seine Ex-Verlobte, Evan Rachel Wood (37), und andere Frauen warfen ihm psychischen und sexuellen Missbrauch vor, was zu mehreren Gerichtsverfahren führte. Marilyn, mit bürgerlichem Namen Brian Warner, bestritt alle Vorwürfe, und reichte eine Klage wegen Verleumdung ein. Diese schwierige Zeit führte zur Trennung von seinem langjährigen Manager Tony Ciulla sowie von seinem früheren Label. Trotz der Turbulenzen hat Marilyn eine treue Fangemeinde, die nun gespannt auf seine neuen Werke wartet.

Getty Images Marilyn Manson, Musiker

Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson

