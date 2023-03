À la Marilyn Manson? Jared Leto trägt dunkles Augen-Make-up

Jared Leto (51) zeigt seine düstere Seite. Der gebürtige US-Amerikaner ist nicht nur Schauspieler und Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars. Der Oscar-Gewinner ist auch für seine extravaganten Looks auf dem roten Teppich bekannt. Der Fashionfan scheut insbesondere keine knalligen Farben. Doch jetzt durfte es für den Musiker etwas mehr Schwarz sein. Auf einer Fashionshow erinnerte Jareds Outfit an Marilyn Manson (54)!

Jared besuchte in Paris eine Modenschau des Hauses Schiaparelli. Der 51-Jährige trug einen schwarzen bodenlangen Mantel, auf den Muster in weißer Farbe aufgestickt waren. Dazu hatte er schwarze Handschuhe und eine goldene Halskette an. Der absolute Blickfang dürfte wohl aber sein Gesicht gewesen sein. Das Model umrandete seine Augen schwarz und trug silbernen Zahnschmuck.

Mit seinem Look erinnerte Jared an Schock-Rocker Marilyn Manson. Dieser trat auch oftmals auf roten Teppichen oder auf der Bühne mit einem auffälligen Augen-Make-up auf. Ob Jared mit dem Look vielleicht auf den 54-Jährigen anspielen wollte? In der Vergangenheit warfen mehrere Frauen dem "Personal Jesus"-Interpreten vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Zuletzt zog eine Frau ihre Vorwürfe jedoch zurück. Sie gab People zufolge an, Marilyn Manson nur belastet zu haben, weil sie manipuliert worden sei.

