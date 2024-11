Marilyn Manson zieht Verleumdungsklage gegen seine Ex zurück

Marilyn Manson (55), mit bürgerlichem Namen Brian Warner, hat nach über zwei Jahren Rechtsstreit die Verleumdungsklage gegen seine Ex-Partnerin Evan Rachel Wood (37) fallen gelassen. Das berichtet TMZ. Der Rocker muss der Schauspielerin rund 311.000 Euro Anwaltskosten erstatten. Die in Los Angeles eingereichte Klage warf Evan und ihrer Freundin Illma Gore vor, Marilyn fälschlicherweise als Vergewaltiger und Missbrauchstäter dargestellt und andere Frauen zu ähnlichen Vorwürfen ermutigt zu haben.

Mansons Anwalt Howard King erklärte gegenüber TMZ, sein Mandant sei froh, dieses Kapitel seines Lebens beenden zu können. "Nach vier Jahren Kampf, in denen er die Wahrheit erzählen konnte, ist Brian zufrieden damit, dieses Kapitel abzuschließen", betont der Jurist. Seine Ex hingegen sieht die Zurücknahme der Klage als Bestätigung ihrer Position an. "Sein Versuch, mich zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern, ist gescheitert", ließ sie verlauten. Sie hatte Marilyn im Februar 2021 öffentlich beschuldigt, sie während ihrer Beziehung missbraucht zu haben – daraufhin reichte er im März 2022 die Verleumdungsklage ein.

Marilyn und Evan Rachel waren von 2006 bis 2010 in einer Beziehung und waren sogar verlobt. Die Schauspielerin hatte bereits in früheren Interviews angedeutet, von einem "bedeutenden Anderen" missbraucht worden zu sein, nannte aber erst 2021 öffentlich den Namen des Schockrockers. In der HBO-Dokumentation "Phoenix Rising" erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Musiker. Seitdem engagiert sie sich für die Rechte von Missbrauchsopfern. Marilyn hat die Anschuldigungen stets bestritten und sprach von "schrecklichen Verzerrungen der Realität". Die Kontroverse hatte erhebliche Auswirkungen auf seine Karriere, während Evan weiterhin aktiv für Gesetzesänderungen und Aufklärung eintritt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson

Anzeige Anzeige

Getty Images Evan Rachel Wood, Schauspielerin