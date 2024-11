Eine Naturkatastrophe veränderte Petra Nemcovas Leben

Am zweiten Weihnachtstag im Jahr 2004 erlebte Supermodel Petra Nemcova (45) den wohl schrecklichsten Moment ihres Lebens. Mit ihrem damaligen Freund, dem Fotografen Simon Atlee, war Petra gerade im Thailand-Urlaub, in einem Bungalow in Khao Lak, als die Region von einem verheerenden Tsunami heimgesucht wurde. Das Model erinnert sich an das friedliche Frühstück am Morgen und die anschließenden Stunden, die sie mit Packen verbrachte, bevor ihr Rückflug anstand. Doch plötzlich verwandelte sich alles in Chaos: "Ich sah hektische Bewegungen und Menschen springen, und im nächsten Moment stürzte die Welle in den Bungalow und zerbrach alle Glasscheiben", berichtete sie kürzlich gegenüber People. Während Petra schwer verletzt überlebte, kam Simon ums Leben – sein Körper wurde erst Monate später gefunden.

Die Tsunami-Katastrophe forderte über 230.000 Menschenleben und veränderte Petras Leben nachhaltig. Nach der traumatischen Erfahrung gründete sie im Jahr 2005 den Happy Hearts Fund. Die Organisation setzt sich weltweit für den Bau sicherer Schulen in Katastrophengebieten ein und unterstützt damit Kinder, die von Naturkatastrophen betroffen sind. "Die Schreie der Kinder haben eine tiefe Spur hinterlassen. Heute und jeden Tag habe ich die Wahl, zu helfen", erklärte sie. Dank ihrer Meditations- und Dankbarkeitspraktiken gelang Petra eine erstaunlich schnelle Genesung – die Ärzte sagten wohl, die Heilung ihrer Verletzungen würde zwei Jahre dauern, doch sie schaffte es in nur vier Monaten. "Es waren viele Lektionen, die ich durch diese Tragödie gelernt habe", erzählte sie gegenüber dem Magazin, 20 Jahre später, und betonte, wie wichtig es sei, sich stets auf das Positive zu fokussieren.

Die Arbeit mit ihrer gemeinnützigen Organisation hat Petra nicht nur geholfen, anderen zu helfen, sondern auch, ihr eigenes Leben neu auszurichten. "Man hilft anderen, ihr Leben wieder aufzubauen, und dabei wird oft auch das eigene in gewisser Weise neu geformt", betonte sie. Heute führe sie ein Leben voller Sinn und Freude. 2019 heiratete sie den Unternehmer Benjamin Larretche, mit dem sie einen fünfjährigen Sohn, Bohdi, hat. Gemeinsam lebt die Familie in Miami – direkt am Meer. Bereits im Frühling 2005 kehrte Petra zum ersten Mal nach Thailand zurück, um Simon und den anderen Opfern zu gedenken. Mutig stellte sie sich ihrer Angst und ging erneut ins Wasser: "Mein Herz raste, und ich konnte kaum atmen, aber es war wichtig, um nicht in Angst weiterzuleben. Darum habe ich es getan."

Getty Images Petra Nemcova, tschechisches Supermodel

Getty Images Benjamin Larretche und Petra Nemcova im Februar 2019

