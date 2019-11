Petra Nemcova (40) ist frischgebackene Mama! Im August dieses Jahres hatten das tschechische Supermodel und Ehemann Benjamin Larretche den Fans stolz verkündet: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hielt das Paar seine Community regelmäßig mit süßen Babybauch-Fotos auf dem Laufenden. Wie jetzt bekannt wurde, war es am 15. November dann endlich so weit: Petra und Benjamins Sohnemann erblickte das Licht der Welt.

Das verkündete die Laufsteg-Beauty mit einem Foto auf Instagram: Darauf halten sie und der stolze Papa das Füßchen ihres Nachwuchses. "Es ist ein Junge! Wir haben Freudentränen vergossen, als wir endlich unseren kleinen Engel in unserem Nest begrüßen konnten", schrieb Petra zu dem ersten Familienbild. Fans und Kollegen freuen sich für sie und Benjamin. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Sänger John Legend (40) und Model Lilly Becker (43). Auch Schauspielerin Jenna Dewan (38) markierte den Beitrag mit "Gefällt mir".

Petra verriet außerdem, dass der Kleine schon in der 34. Woche, also viel früher als erwartet, kam. Sie und ihr Mann hätten es gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft, wo sie in den vergangenen Tagen für die Genesung ihres Babys gebetet hätten. Am Dienstag durften die drei dann endlich nach Hause. "Wir fühlen bedingungslose Liebe und Dankbarkeit", freute sich die 40-Jährige.

Instagram / pnemcova Petra Nemcova mit ihren beiden Hunden

Instagram / pnemcova Petra Nemcovas Baby-Verkündung

Instagram / pnemcova Petra Nemcova und Benjamin Larretche

