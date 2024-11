Hollywoodstar Earl Holliman verstirbt im Alter von 96 Jahren

Es sind traurige Nachrichten aus dem frühen Hollywood: Earl Holliman, der unter anderem mit einem Golden Globe ausgezeichnete Star aus "The Rainmaker" ist am Montag, den 25. November verstorben. Diese Nachricht wurde von seinem Ehemann Craig Curtis, ebenfalls Schauspieler, gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt. Über die genaue Todesursache und die Umstände ist aktuell noch nichts bekannt. Earl wurde 96 Jahre alt.

Der Darsteller blickte in seinem hohen Alter auf eine beeindruckende Karriere zurück. Für seine wohl bekannteste Nebenrolle, für die er die große Auszeichnung abräumte, schaffte er es sogar, sich gegen Megastar Elvis Presley (✝42) durchzusetzen. Mit der Rolle des Jim Curry gelang ihm 1956 sein Durchbruch als Schauspieler. Noch im selben Jahr spielte er in dem bahnbrechenden Science-Fiction-Hit "Forbidden Planet". Im Laufe seiner Karriere sah man ihn in zahlreichen Klassikern wie "Race Against the Harvest" und in vielen erfolgreichen Western und Dramen.

Earl wurde 1928 in Delhi, Lousiana geboren. Bereits als Kind wurde er von dem amerikanischen Ölarbeiter Henry Holliman und seiner Frau Velma Holliman adoptiert. Nach der Schule studierte er Schauspiel an der Unifversity of California in Los Angeles und am Pasadena Playhouse. Sein Leinwanddebüt gab er bereits im Jahr 1953 an der Seite von Dean Martin und Jerry Lewis.

Getty Images Angie Dickinson und Earl Holliman, US-amerikanische Schauspieler

Getty Images Earl Holliman im Juni 2006

