Neue Prime-Serie begleitet deutsche Promis auf Genussreise

Im neuen Jahr dürfen sich Prime-Video-Nutzer auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen: Am 3. Januar startet die Doku-Serie "Dinner Club", in der der mehrfach ausgezeichnete Sternekoch Andreas Caminada gemeinsam mit sechs Prominenten auf kulinarische Entdeckungstour geht. Pro Folge reist Andreas laut Quotenmeter in ein anderes Land, um die dortigen Küchengeheimnisse aufzuspüren und zu erleben. Ziel ist es, die Esskultur hautnah zu erfahren und dabei spannende kulinarische Geschichten zu sammeln.

Jede Episode widmet sich einem neuen Land, das Andreas gemeinsam mit einem Star besucht. Die kulinarischen Highlights werden in ein Menü verwandelt, das später bei einem Dinner-Abend im Schloss Schauenstein in der Schweiz serviert wird. Dort tauscht die Gruppe, zu der unter anderem Moritz Bleibtreu (53), Caro Daur (29) und Kurt Krömer (50) gehören, Reiseanekdoten und Abenteuer aus. Die Serie, die ursprünglich aus Italien stammt, wurde von Potatohead Pictures in Zusammenarbeit mit EndemolShine Germany für Prime Video adaptiert und nimmt Zuschauer mit nach Montenegro, Schottland, Mexiko und viele weitere Länder.

Unter den prominenten Gästen von "Dinner Club" ist auch Karoline Herfurth (40), die nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter brilliert. Vor wenigen Tagen erschien auf YouTube der Trailer zu ihrem neuen Film "Wunderschöner", der Fortsetzung von "Wunderschön" – welcher 2022 über 1,6 Millionen Zuschauer in den deutschen Kinos begeisterte. Der Streifen rückt erneut die Geschichten von fünf Frauen in den Fokus, die sich mit Schönheitsidealen und gesellschaftlichem Druck auseinandersetzen. Karoline schrieb dafür das Drehbuch, führte Regie und übernahm selbst eine Rolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Karoline Herfurth auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige