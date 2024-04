Nach "Fack ju Göhte": Das machen die Hauptdarsteller heute

Elf Jahre ist es jetzt her, dass der erste Teil der Fack ju Göhte-Reihe die Kinosäle füllte. Zwei weitere mega-erfolgreiche Teile folgten in den Jahren 2015 und 2017. Doch wie ging es weiter mit den Publikumslieblingen? Promiflash hat die Infos für euch, was Jella Haase (31), Elyas M'Barek (41), Karoline Herfurth (39), Max von der Groeben (32) und Jana Pallaske (44) heute machen.

Elyas M'Barek war schon vor dem Start der "Fack ju Göhte"-Reihe längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Mit der Kult-Serie "Türkisch für Anfänger", die von 2006 bis 2008 erstmals ausgestrahlt wurde, gelang ihm der Durchbruch. Seit 2022 ist der Hottie mit der amerikanischen Schauspielerin Jessica Riso verheiratet und lebt mit ihr in New York. Wenn er nicht gerade seinen eigenen Haferdrink vermarktet, spielt er inzwischen Hauptrollen auch in vielen ernsteren Filmen wie in der Buchverfilmung "Der Fall Collini" oder der Mediensatire "Tausend Zeilen". Aktuell zu sehen ist er in der fünften Staffel der von Michael Bully Herbig (55) moderierten Show LOL: Last One Laughing.

Karoline Herfurth übernahm in "Fack ju Göhte" die Rolle der strebsamen Lehrerin Elisabeth Schnabelstedt. Auch danach bekam sie große Rollen in zahlreichen Filmen. Zuletzt feierte sie mit dem Film "Eine Million Minuten" einen großen Erfolg. Mittlerweile steht sie aber nicht mehr nur vor der Kamera, sondern arbeitet auch als Drehbuchautorin und Regisseurin. Ihr Episodenfilm "Wunderschön" kam bei den Zuschauern so gut an, dass sie bereits an der Fortsetzung des Filmes arbeitet.

Jana Pallaske, die in "Fack ju Göhte" die Freundin von Zeki und Stripperin Charly spielt, hat inzwischen mit der klassischen Schauspielerei nicht mehr so viel zu tun. 2023 war die 44-Jährige Kandidatin im Dschungelcamp und sorgte dort für eine Menge Schlagzeilen. Etwa zur gleichen Zeit teilte sie auf Social Media einen Post über einen tragischen Vorfall, bei dem sie Opfer eines brutalen Überfalls geworden war. Im Dschungelcamp erzählt Jana auch, dass sie sich seit diesem Erlebnis URKRAFT nennt. Die gebürtige Berlinerin war schon früher für ihre Spiritualität bekannt und lebt inzwischen als Schamanin auf einer asiatischen Insel.

Auch Max von der Groeben hat mit dem Klassenraudi Daniel aka Danger heute nicht mehr viel gemeinsam. Für ihn war der "Fack ju Göhte"-Erfolg ein Sprungbrett für viele weitere Rollen. Jüngst zu sehen war er zum Beispiel im Kinofilm "Die Mittagsfrau" und in der Filmbiografie "Lindenberg! Mach dein Ding". Zudem bringt sich der 32-Jährige beim Audible Original Hörspiel "Pretty Dead Girl" als Sprecher ein.

Für Jella Haase ging es seit ihrer Rolle der Chantal steil die Karriereleiter hinauf. Auf die trotzige Problemschülerin folgten Hauptrollen in Kinofilmen wie "Das perfekte Geheimnis" und "Vielmachglas". Ab 2020 zeigte sie sich in einem ganz neuen Look in vielen weiteren international erfolgreichen Produktionen. Unter anderem spielte sie Hauptrollen in "Kokon", "Berlin Alexanderplatz" und der Netflix-Serie "Kleo".

Jeder der drei "Fack ju Göhte"-Filme war ein Mega-Erfolg. Umso schöner ist es, dass ein großer Teil des Casts nun wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen ist. Mit "Chantal im Märchenland" und Jella in der Hauptrolle können sich die "Fack Ju Göhte"-Fans über ein Spin-off freuen. Neben Jella schlüpfen auch Max und Elyas sowie Gizem Emre (28) noch einmal in ihre ehemaligen Rollen.

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek im Jahr 2024

Instagram / karolineherfurth Karoline Herfurth im Jahr 2023

Instagram / jana_urkraft Jana Pallaske im Jahr 2022

Instagram / maxvdg Max von der Groeben im Jahr 2022

Wallocha,Stephan/ ActionPress Schauspielerin Jella Haase

Getty Images Schauspielerin Jella Haase in Berlin im März 2024

