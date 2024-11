So hält sich Schlagersänger G.G. Anderson mit 74 Jahren fit

G.G. Anderson (74) arbeitet schon seit 1964 als Sänger. Dass man ihm die 60 Jahre Showbusiness nicht ansieht, hat laut dem "Sommernacht in Rom"-Interpreten einen Grund. "Ich habe das Glück, dass ich die guten Gene von Mama und Papa geerbt habe. Meine Mama sah mit 78 noch sehr gut aus", plaudert er gegenüber Schlager.de aus. Allerdings befolgt der Komponist auch ein stringentes Fitnessprogramm: "Ich habe ein Schwimmbad hier im Haus, bin heute Morgen schon fünf Bahnen geschwommen. Dazu höre ich tolle Musik. Danach gehe ich heiß duschen oder in die Dampfsauna und lege mich dann schön hin."

Obwohl der 74-Jährige immer sehr auf seine Gesundheit achtet, erlitt er schon zwei Schlaganfälle und eine schwere Gesichtslähmung. Letztere hätte Gerd Grabowski, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, fast seine Karriere gekostet. "Ich hatte Riesenschiss, dass die Lähmung nie wieder zurückgeht. Wäre sie geblieben, hätte ich mit meiner Schlagerkarriere auch Schluss gemacht. Dann wäre ich nur noch reif für die Geisterbahn gewesen", offenbarte er vor zwei Jahren in einem Bild-Interview.

In guten und in schlechten Zeiten wird Gerd von seiner Frau Monika unterstützt. Die beiden sind seit 1987 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Gegenüber Das Neue Blatt zeigte sich der Sänger vor einigen Wochen so verliebt wie eh und je. "Wenn sie die Haare nach hinten gebunden hat, sieht sie aus wie Grace Kelly! Jeder Kerl flirtet mit ihr. Sie ist zärtlich, eine grandiose Köchin und eine tolle Mutter", schwärmte der "Herzilein"-Produzent.

Getty Images G.G. Anderson, Sänger

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image G.G. Anderson bei der Schlagernacht des Jahres Open Air 2016

