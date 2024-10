Sie ist seine Stütze: G.G. Anderson schwärmt von seiner Frau

Nachdem die erste Ehe des Schlagersängers G.G. Anderson (74) mit Jugendfreundin Traudel aufgrund von gegenseitiger Untreue in die Brüche gegangen war, lernte der Sänger seine Frau Monika kennen. Seit 1987 sind er und seine Frau unzertrennlich, jetzt machte er ihr ein großes Liebesgeständnis. "Wenn sie die Haare nach hinten gebunden hat, sieht sie aus wie Grace Kelly! Jeder Kerl flirtet mit ihr. Sie ist zärtlich, eine grandiose Köchin und eine tolle Mutter", schwärmte er im Interview gegenüber Das Neue Blatt. Abgesehen von den Schwärmereien verbindet die beiden das Schicksal ihres autistischen Sohnes Philipp, welches die beiden noch mehr zusammengeschweißt hat.

Aus seiner ersten Ehe entstand sein Sohn Sven, mit Monika bekam er dann seinen zweiten Sohn Philipp, der unter der Entwicklungsstörung Autismus leidet. Wie im Interview gegenüber Männersache deutlich wurde, waren es nicht immer einfache Zeiten für den Sänger: "Alles, was im Haus stand, hat er zerstört. Man hatte uns vorgewarnt." Der Familienvater zeigt deutlich, wie sehr er seine Frau besonders für den Umgang mit Philipp liebt: "Hut ab, wie sie das mit Philipp gemeistert hat! Bedenkt man, dass unser Sohn nicht sprechen, nicht alleine essen und laufen kann. Ich bin stolz auf sie!" Als ihr Sohn 25 Jahre alt wird, treffen er und seine Frau die schwere Entscheidung, Philipp in ein Heim zu geben. Der Vater dürfe nicht "darüber nachdenken", da er sonst von morgens bis abends in "Trauer verfalle".

Der Schlagersänger hat neben seinem emotionalen Privatleben eine beeindruckende Musikkarriere hinter sich gebracht. Seit 40 Jahren tritt er auf Bühnen wie bei der "Willkommen bei Carmen Nebel"- Show auf. Sogar sein Schlaganfall vor über zehn Jahren hält ihn nicht davon ab, weiterzumachen, damals trat er direkt nach dem Vorfall in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" auf. Auch mit 74 Jahren ist er noch aktiv im Musikgeschäft, sein neuestes und damit 30. Album "Sieben Leben" soll demnächst erscheinen.

Getty Images Europe G.G. Anderson in der Show "Willkommen bei Carmen Nebel"

Getty Images G.G. Anderson bei der Carmen Nebel Show, 2018

