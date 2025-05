Castings starten: "The Voice of Germany"-Coaches freuen sich

Das Warten für alle Musikfans hat ein Ende: Die neue Staffel von The Voice of Germany wird gerade gedreht! Seit Freitag buhlen die Coaches Nico Santos (32), Shirin David (30), Rea Garvey (52) und das bewährte Duo Smudo (57) und Michi Beck (57) um die stärksten Musiktalente des Landes. Die 15. Staffel markiert auch die Rückkehr von Shirin David. In einer Pressemitteilung von ProSieben erklärt die Rapperin: "Meine Expertise hat sich gesteigert, ich weiß, was ich diesmal noch besser machen möchte als Coach für mein Team und bin bereit, dieses Mal 'The Voice of Germany' mit meinen Talenten zu gewinnen."

Für das Duo im Bunde ist diese Ausgabe ganz besonders. "Dieses Jahr feiern wir auf unserem Doppelstuhl gleich zwei persönliche Jubiläen: Denn die 15. Staffel 'The Voice of Germany' ist für uns schon die insgesamt zehnte Staffel als Coaches bei 'The Voice'. Und jetzt holen wir hoffentlich – aber auch sehr voraussichtlich – unseren dritten Sieg", berichten Smudo und Michi im Interview mit dem Sender. Auch wenn die Castings jetzt schon beginnen, müssen sich die Zuschauer noch etwas gedulden. Die Ausstrahlung der neuen Staffel ist für den Herbst 2025 geplant.

Bevor die diesjährigen Coaches bekannt gegeben wurden, gab es viele Diskussionen über die Besetzung. Samu Haber (49) machte im April deutlich, dass er nicht zu der Castingshow zurückkehren würde. "Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Konzerte zu konzentrieren und mich aus dem roten Stuhl zurückzuziehen", brachte er seinen Fans auf Instagram schonend bei. Gleichzeitig scherzte er: "Drei Siege in Folge sind einfach zu viel und meine Finger sind schon zu voll mit Meisterschaftsringen."

Shirin David, Rapperin

Samu Haber im "The Voice of Germany"-Finale 2024

