Diese "The Voice of Germany"-Coaches kehren 2025 zurück

Die Castingshow The Voice of Germany steht vor einer großen Veränderung: Für die kommende Staffel wurde die gesamte Coach-Riege mal eben komplett ausgetauscht, wie nun auf Instagram offiziell wird. Ab sofort nehmen Shirin David (30), Nico Santos (32), Rea Garvey (51) sowie Michi Beck (57) und Smudo (57) von den Fantastischen Vier auf den roten Drehstühlen Platz. Sie alle waren in früheren Staffeln bereits Teil der gefeierten Castingshow. Zusammen waren Shirin, Rea, Nico, Michi und Smudo aber noch nie in einer Ausgabe zu sehen. Die neue Staffel wird ab Herbst auf ProSieben und Sat.1 zu sehen sein.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Liebling der Show, Samu Haber (49), nicht in der neuen Staffel dabei sein wird. Der Sänger fokussiert sich auf seine musikalische Karriere. "Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Konzerte zu konzentrieren und mich aus dem roten Stuhl zurückzuziehen", verkündete der Finne in einem langen Statement auf Instagram. Danach wurde bekannt, dass nicht nur Samu, sondern auch alle anderen Coaches nicht zurückkehren werden. Mit dieser Neuausrichtung reagiert die Produktion auf die zuletzt rückläufigen Quoten der Sendung. Am Konzept bleibt derweil alles gleich: Die Moderation übernehmen erneut Melissa Khalaj (35) und Thore Schölermann (40).

Die Fans freuen sich bereits sehr auf die Rückkehr der alten Coaches, wie in den Kommentaren unter dem Instagram-Post deutlich wird. "Shirin ist zurück. Mega!", freute sich beispielsweise ein User. Die Rapperin war 2023 in der Gesangsshow zu sehen. Auch über Nicos "The Voice"-Moment sind die Fans begeistert. "Endlich ist Nico wieder zurück", schwärmte ein anderer. Er wirkte bereits an drei Staffeln mit. Michi und Smudo waren vier Staffeln lang als Coaches dabei. Die wohl meiste Erfahrung dürfte Rea haben – ganze sieben Staffeln unterhielt der irische Sänger das Publikum bestens.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sat.1 Samu Haber als Coach bei "The Voice of Germany"

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige