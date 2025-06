Noch verlobt? Samu Haber sagte offenbar seine Hochzeit ab

Der bekannte finnische Sänger Samu Haber (49) hat auf Instagram eine Nachricht geteilt, die Fans aufhorchen lässt. Er bedankt sich bei seinem langjährigen Manager und engen Freund Mikko Saukkonen für 20 Jahre Freundschaft und Zusammenarbeit. Doch eine scheinbar beiläufige Bemerkung über seinen abgesagten Hochzeitstermin erregt nun Aufmerksamkeit. "Du warst mal mein Trauzeuge, ich war deiner. Du hast geheiratet, meine Hochzeit wurde abgesagt", schreibt er in dem Beitrag. Diese Worte scheinen auf das Ende seiner Verlobung mit der Tänzerin Etel Röhr hinzudeuten. Ob sich sein Kommentar tatsächlich auf seine jüngste Beziehung bezieht oder auf eine frühere Liebe, ist bisher nicht klar.

Seit Jahren hält Samu sein Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus, so auch die Beziehung zu Etel. Umso überraschter waren Fans, als 2018 bekannt wurde, dass die beiden den nächsten großen Schritt zusammen gehen wollten. Im Interview mit der Zeitung Ilta-Sanomat wurde er von einer Redakteurin auf einen verdächtigen Ring an seiner linken Hand angesprochen. Daraufhin bestätigte der Künstler höchstpersönlich, dass er tatsächlich verlobt ist. Doch bereits in den vergangenen Monaten hatten sich Spekulationen um ein mögliches Liebes-Aus gehäuft, da Samu und Etel nicht mehr gemeinsam auf seinen Social-Media-Kanälen in Erscheinung traten.

Auch beruflich hatte Samu zuletzt viel um die Ohren. Vor wenigen Monaten verkündete der Star überraschend, dass er sich eine Auszeit von The Voice of Germany nimmt. "Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Konzerte zu konzentrieren und mich aus dem roten Stuhl zurückzuziehen", erklärte er auf Instagram. Augenzwinkernd meinte der Finne: "Das Beste ist, dass, wenn ich nicht da bin, jemand anderes gewinnen kann. Es ist ziemlich langweilig, wenn derselbe Coach jedes Mal gewinnt, wenn er dabei ist." Samu spielte damit auf seine beeindruckende Bilanz als Coach an: Drei Siege in Folge sprechen für sich. Aktuell widmet er sich stattdessen seiner Sommertournee, bei welcher ihn die Fans auch in Deutschland bejubeln können.

Anzeige Anzeige

Instagram / hapahaber Mikko Saukkonen und Samu Haber

Anzeige Anzeige

Getty Images Samu Haber, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige