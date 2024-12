Nach Horror-Sturz: Ski-Star Mikaela Shiffrin gibt Update

Nach einem heftigen Skiunfall beim Riesenslalom in Killington meldet sich Mikaela Shiffrin (29) mit einem Video auf X aus dem Krankenhaus. Nach diesem Update können die Fans der Wintersportlerin wohl erst einmal aufatmen. "Irgendwas hat mich aufgespießt", erklärt Mikaela und schwenkt mit der Kamera für einen Moment auf ihre Wunde, die gerade versorgt wird. Zwar habe sie starke Schmerzen, dennoch wirkt die junge Frau den Umständen entsprechend fit und positiv gestimmt: "Danke für eure Anfeuerung und Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und an meine Teamkollegen für ihre tolle Leistung."

Ihrem Team wünscht die 29-Jährige für den Heimslalom am kommenden Tag alles Gute. "Ich werde von der Seitenlinie aus anfeuern", fügt Mikaela hinzu. Für sie selbst ist der Kampf um den Sieg des 100. Weltcups vorerst vorbei. Nach einem schweren Sturz auf der Piste musste die Sportskanone zunächst direkt vor Ort intensiv behandelt werden, bevor es für sie mit dem Krankenwagen in eine Klinik ging.

Auch Mikaelas Verlobter Aleksander Aamodt Kilde (32) musste vor wenigen Monaten feststellen, dass der Lieblingssport von ihm und seiner Partnerin nicht ungefährlich ist. Nachdem der ehemalige Weltcup-Sieger bereits Anfang 2024 nach einem Skiunfall operiert werden musste, kam er im August dieses Jahres erneut ins Krankenhaus. Die Folgen einer ausgekugelten Schulter und zwei gerissener Schulterbänder entwickelten sich für den Norweger verheerend. "Ich habe eine böse Infektion, die einige Schäden verursacht hat, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Schulter-Reha ist", klärte er seine Fans via Instagram auf. Um diese in den Griff zu bekommen, stand dem 32-Jährigen eine sechswöchige Antibiotika-Therapie bevor.

Getty Images Mikaela Shiffrin nach ihrem Unfall, November 2024

Instagram / mikaelashiffrin Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin im Juli 2024

