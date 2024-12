NFL-Star Trent Williams trauert um verlorene Zwillingssöhne

Trent Williams muss einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Der Footballstar und seine Ehefrau Sondra trauern um ihren Sohn Trenton O'Brien Williams Jr., der in Schwangerschaftswoche 35 totgeboren wurde. Zuvor hatte das Paar den Verlust des Zwillingsbruders erlitten. Die herzzerreißende Nachricht über die Stillgeburt teilte Sondra am Sonntag auf Instagram und veröffentlichte dazu berührende Fotos und Videos ihrer gemeinsamen Reise. "Mein ewiger Engel, Trenton O'Brien Williams Jr.", schrieb sie zu dem Reel.

Sondra beschrieb die schwierigen Stunden vor der Geburt und bedankte sich bei ihrer Schwester Katina, die ihr während dieses schweren Moments zur Seite gestanden und sogar die Nabelschnur durchgeschnitten hatte. "Nach dem Verlust deines Zwillings früh in der Schwangerschaft hoffte und betete ich, dass deine Diagnose von Trisomie 13 nicht wahr wäre und nicht dein Schicksal besiegeln würde", fügte sie hinzu.

Trent und Sondra haben bereits drei Töchter: Micah, Makayla und Madison. In ihrer Botschaft fand die Frau des Profisportlers Trost in dem Glauben, dass ihr Sohn nun ein Schutzengel für die Familie sei. "Mein erstgeborener und einziger Sohn, ich habe dich immer gewollt, aber Gott wollte und brauchte dich mehr. Ich weiß, dass du immer in der Nähe sein wirst und über mich und deine Schwestern wachst", schrieb sie im Netz. Diese Tragödie ereilt die Williams-Familie nur einen Monat nach dem Verlust der Tochter von Trents Teamkollegen Charvarius Ward.

Instagram / yoginisdww Trent und Sondra Williams mit ihren drei Töchtern, Dezember 2022

Getty Images Charvarius Ward, NFL-Spieler

