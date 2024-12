Ralf Möller verrät: Sie ist die Mutter seines Sohnes Leon

Ralf Möller (65) hat vor wenigen Tagen ein lang gehütetes Familiengeheimnis gelüftet: Der Schauspieler hat noch einen Sohn, den 18 Jahre alten Leon. Die Mutter ist nicht seine Ex-Frau Annette, mit der er zwei Töchter hat, sondern eine andere Dame. Wie der Ex-Bodybuilding-Weltmeister gegenüber Bild verrät, habe er Leons Mutter, Ewa Isabella, getroffen: "Das war so um 2003. Sie ist eine tolle, starke und finanziell unabhängige Frau. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt." Was genau zwischen ihm und Ewa lief, lässt er allerdings offen.

Ewa ist Make-up-Artistin, schminkt regelmäßig namhafte Stars und hat ein eigenes Studio in Hamburg. Ralf hat sich auch schon oft von ihr stylen lassen – die beiden haben bis heute ein herzliches Verhältnis. Auch wenn ihr gemeinsamer Sohn bisher der Öffentlichkeit vorenthalten wurde, verbrachte Ralf viel Zeit mit ihm: Feiertage und Geburtstage wurden gemeinsam gefeiert, und vor zwei Jahren kam Leon für ein Austauschjahr zu seinem Papa nach Los Angeles.

Das Patchwork-Familienleben scheint bei Ralf und seinen Liebsten perfekt zu funktionieren. Auch wenn er seit 2013 von seiner Frau Annette getrennt ist, pflegt er zu ihr ein enges Verhältnis. Ihre zwei gemeinsamen Töchter Jacqueline und Laura sollen sich laut dem Blatt ebenfalls super mit ihrem Halbbruder Leon verstehen. Der 18-Jährige habe auch einen Draht zu einem sehr guten Kumpel seines Vaters: Arnold Schwarzenegger (77). Mit Papa Ralf habe er dem "Terminator"-Star schon einen Besuch abgestattet.

Instagram / ewaisabella_makeup Ralf Möller und Ewa Isabella

ralf.moeller Schauspieler Ralf Möller und Leon

