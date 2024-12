Ralf Möller enthüllt: Leon (18) ist tatsächlich sein Sohn

Ralf Möller (65) klärt seine neugierigen Fans auf: Ja, er ist Vater eines Sohnes! Der Schauspieler sorgte zuletzt für eine Menge Spekulationen, als er ein Bild auf Social Media veröffentlichte, auf dem er mit einem bisher unbekannten 18-Jährigen zu sehen war. Zunächst war lediglich bekannt, dass er zwei Töchter hat – doch gegenüber Bild bestätigt der "Gladiator"-Star nun: "Ja, Leon ist mein Sohn."

Dass Ralf einen Sohn hat, hielt er also ganze 18 Jahre geheim. Doch nun an die Öffentlichkeit zu treten, sei Leons eigener Wunsch gewesen, denn immerhin ist er nun volljährig. Dem Boulevard-Blatt zufolge lebt er mal in Hamburg und mal in Los Angeles. Viel mehr ist über Leon scheinbar nicht bekannt – außer, dass er nicht aus Ralfs Ehe mit seiner langjährigen Frau Annette hervorging. Bei seiner Mutter handle es sich demnach um eine andere Frau.

Der deutsche Filmstar zog in den frühen 1990er-Jahren gemeinsam mit Annette von Deutschland in seine Wahlheimat Los Angeles. Im Laufe der Jahre hieß Ralf zwei Töchter auf der Welt willkommen – und, wie sich nun herausstellte, auch einen Sohn. Im Jahr 2013 verkündete der frühere Bodybuilding-Weltmeister dann die Trennung von seiner langjährigen Partnerin.

Getty Images Ralf Möller beim Movie-Meets-Media-Event in Hamburg, 2018

Getty Images Ralf Möller, Film-Bekanntheit

